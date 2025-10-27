El salteño Gustavo Sáenz apuntó contra Cristina Kirchner: “Por una vez en la vida, hágase cargo de algo”

CÓRDOBA.- El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, responsabilizó a la expresidenta Cristina Kirchner por los malos resultados del peronismo en en Salta, Jujuy y Misiones. “Por una vez en la vida, hágase cargo de algo. Lo que pasó el domingo en el país es su responsabilidad y el terror de muchos argentinos de que vuelva”, posteó en sus redes sociales.

Ya en marzo de este año había tenido un cruce con la expresidenta luego de sus críticas por el apoyo de diputados peronistas al DNU que habilitó al Gobierno a un nuevo acuerdo con el FMI: “No nos subestimen más a los salteños, la Argentina no empieza y termina en Buenos Aires. Entendemos que lo que han hecho es dar gobernabilidad a alguien que ha sido elegido legítimamente por la gente”, dijo entonces.

Ahora planteó que Cristina Kirchner intervino los PJ de Salta, Jujuy y Misiones para “poner a dedo candidatos de La Cámpora que sean funcionales a usted y a su hijo. El PJ no es una Pyme familiar".

Sra. Cristina, usted intervino los PJ de Salta, Jujuy y Misiones para poner a dedo candidatos de La Cámpora que sean funcionales a usted y a su hijo. El PJ no es una pyme familiar.



Por una vez en la vida, hágase cargo de algo. Lo que pasó el domingo en el país es su… pic.twitter.com/H410ZVO1Nd — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) October 27, 2025

“Ya tuvo su oportunidad. Deje que la historia la juzgue. Siga bailando tranquila en su balcón y devuélvales los PJ intervenidos a sus legítimas autoridades.Sus candidatos hicieron la peor elección de la historia en estas tres provincias", agregó.

Excompañero de fórmula presidencial de Sergio Massa en 2015, Sáenz construyó un frente amplio en su provincia. En mayo fue reelecto gobernador con 47,5% de los votos. En varias oportunidades sus legisladores nacionales acompañaron a los libertarios en el Congreso, pero hace unos meses el vínculo se tensó cuando el Gobernador empezó a reclamar a la Rosada por promesas incumplidas.

En las legislativas en Salta Fuerza Patria quedó tercera (el candidato a senador era el exgobernador Juan Manuel Urtubey); ganó la provincia La Libertad Avanza (LLA) -que se quedó con dos diputados y dos senadores- mientras que Primero los salteños, de Saénz, se quedó con la tercera banca.

En Jujuy, Fuerza Patria sacó 16%; el primer lugar fue para LLA con 38% y dos bancas de diputados y el segundo para Frente Jujuy Crece del oficialismo provincial, que se llevó la tercera diputación. También en Misiones LLA se impuso; relegó al segundo puesto al Frente Renovador y al tercero a Fuerza Patria.