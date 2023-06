El sector de Scioli fue a la Justicia para pedir “igualdad de condiciones” en las PASO del oficialismo

escuchar

Mientras sostiene frenéticas reuniones con dirigentes del peronismo, a la espera de convencerlos de sumarse a su “epopeya democrática” en notoria desventaja contra el cristinismo y el massismo, Daniel Scioli autorizó al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a efectuar una triple presentación ante la Justicia Electoral Nacional, en la junta electoral de la provincia de Buenos Aires y en la sede del PJ nacional, en reclamo de condiciones de igualdad en la competencia interna de cara a las Paso en Unión por la Patria.

Según indicaron a LA NACION fuentes del sector, dirigentes cercanos a Scioli presentaron escritos en los tres ámbitos. El juzgado del juez federal Alejo Ramos Padilla recibió el primero, la junta electoral que encabeza Sergio Torres el segundo y la dirección del PJ nacional (el congreso es presidido por el formoseño Gildo Insfrán) el tercero.

En el escrito presentado a la junta electoral provincial, y a través de su apoderado Víctor Hortel, Scioli impugnó el acta constitutiva de la alianza Unión por la Patria, y enfatiza sobre la “inconstitucionalidad” de los artículos que establecen el reparto de cargos según los porcentajes obtenidos en las Paso. “Vulnera el derecho de las minorías”, afirma el escrito, y más adelante hace una apelación a la efectiva realización de las Paso “con competencia”, una idea resistida por los cercanos a la vicepresidenta. “Desde nuestra visión y convicción, las Paso deben multiplicarnos y no dividirnos, deben ser integradoras y no expulsivas”, afirma el texto.

“La presentación de hoy, decidida por Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz, es por lo que hablamos el otro día (…), es por todas las trabas que nos pusieron para que no podamos competir. Porque Daniel va a competir”, había afirmado el ministro Fernández en diálogo matinal con la prensa, en la puerta de su ministerio.

Daniel Scioli junto a Victoria Tolosa Paz

“Han cambiado las reglas de juego. Hubo un acuerdo de palabra, se firmó porque había ese acuerdo de palabra, y se cagaron en todo, hicieron lo que se les antojó”, insistió Fernández. “Por más que la vicepresidenta se enoje, y lo diga en Río Gallegos, vamos a hacer la presentación”, reiteró Fernández y señaló a Máximo Kirchner como “responsable” del nuevo desencuentro.

Enfático, Fernández la emprendió otra vez contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien días atrás desde Río Gallegos habló de quienes “ amenazan con ir al partido judicial con todo lo que me ha pasado”, en referencia implícita al ministro de Seguridad y a las causas judiciales en su contra, como la de Vialidad, en la que fue condenada.

“Soy de una lealtad inquebrantable, no saco los pies del plato nunca, y a los 66 años estoy viejo para ser un traidor”, se defendió el ministro de Seguridad, antes de atribuir la presentación a los dirigentes de La Cámpora, y su líder, el también presidente el PJ bonaerense Máximo Kirchner. “Lo que sucede con La Cámpora, y se los apaña, entonces me quejo”.

“Han sacado un acta que no hemos visto y que pone el piso para la oposición en el 30 por ciento. Así no va a haber un solo concejal de la oposición en la provincia de Buenos Aires”, detalló Fernández. Su intención, análoga a la de Scioli y expresada en los escritos presentados, es fijar ese porcentaje en el 25 por ciento para todos los cargos, “lo que se hizo siempre en el PJ por su carta orgánica”, afirmó.

Habla Máximo Kirchner en el Congreso del Partido Justicialista. PJ Bonaerense

El reglamento que critica el sciolismo también fija que cada intendente irá colgado de un solo candidato a gobernador. La mayoría de intendentes bonaerenses ya manifestaron que prefieren apoyar a Axel Kicillof, si efectivamente va por su reelección, y no a Tolosa Paz. Varios de ellos lo hicieron ayer a través de un pronunciamiento conjunto en el que avalaron la “lista de unidad” que reclaman La Cámpora y el Frente Renovador.

Fernández respondió en duros términos a Pablo Zurro, intendente de Pehuajó y dirigente cristinista, quien habló de una lista “de cachivaches” encabezada por Scioli. “Espero le vaya bien y que su situación psiquiátrica se mejore”, contraatacó el ministro y frontman de Scioli en la durísima batalla con el cristinismo y el Frente Renovador de Sergio Massa, quienes insisten en la necesidad de un “candidato de síntesis” que evite una pelea interna.

Mientras tanto, cerca de Scioli afirmaron a LA NACION que el embajador en Brasil estuvo durante todo el fin de semana largo en su casa de Tigre con reuniones, intentando sumar a más referentes a sus listas para competir, a pocos días del cierre de listas. “Está Aníbal con el tema administrativo, pero a él no se le pasa por la cabeza no presentarse o que lo dejen afuera, está armando en todos lados. Por momentos lo enoja todo esto, que le pongan palos en la rueda todo el tiempo”, contaron cerca del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires.