El silencio incómodo de Emilia Orozco, la diputada libertaria que preside la Comisión de Libertad de Expresión

La presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, la diputada nacional libertaria Emilia Orozco, no respondió a la consulta de LA NACION para conocer su oponión acerca de los nuevos requisitos y restricciones para los periodistas acreditados en la Casa Rosada.

La diputada de La Libertad Avanza no reúne la comisión desde septiembre del año pasado pese a los insistentes pedidos de los diputados opositores para que se aborden allí las denuncias al Gobierno por sus ataques a la libertad de prensa.

En tanto, Silvana Giudici (Pro), también miembro de la Comisión de Libertad de Expresión y una aliada del oficialismo, justificó las nuevas pautas establecidad en la resolución 1319/2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios.

Silvana Giudici, de Pro, evitó confrontar con el oficialismo por las restricciones a la prensa; ella también integra la comisión de libertad de expresión Santiago Oroz - LA NACION

“Las conferencias de Prensa son importantes, son un instrumento para el acceso a la información pública de los ciudadanos El poder ejecutivo tiene derecho a organizar los espacios, renovar las credenciales como lo hacen todos los gobiernos, esperamos que las renovaciones sigan un criterio de pluralidad de voces y transparencia en los mecanismos de asignación de lugares. Por otra parte, que los periodistas no vayan en bermudas a la sala de prensa es algo que ni debería aclararse. El respeto a la insticionalidad y la formalidad de esos eventos debería ser la regla. No imagino al maestro Di Sandro o a Mandy Vidal en sandalias franciscanas”, señaló Giudici.

Desde el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) se cuestionó la medida oficial. “FOPEA rechaza esta resolución inconsulta y claramente discriminatoria, y reitera su predisposición a aportar su mirada y la experiencia de los colegas a fin de que se consensue un mecanismo objetivo, plural y equitativo para las acreditaciones”, expresó la organización que nuclea a periodistas en un comunicado.

#FOPEALibertadDeExpresión 👉FOPEA reclama al Gobierno nacional que revea la resolución por la que estableció nuevos requisitos para la acreditación de periodistas y de medios en Casa Rosada



(sigue 👇) pic.twitter.com/qQ7qArwlEo — FOPEA (@FOPEA) May 23, 2025

El Gobierno publicó este viernes una resolución en la que estableció nuevos criterios obligatorios para la acreditación de medios y periodistas en la Casa Rosada. Fijó, además, nuevas restricciones a lo que pueden hacer los acreditados dentro de la casa de gobierno.

El objetivo declarado de la medida es “ordenar, garantizar la seguridad y promover la pluralidad informativa”. Sin embargo, generó alarma por las nuevas limitaciones y las atribuciones, mucho más amplias y discrecionales, que tendrá ahora el Gobierno para controlar la actividad de los periodistas que cubren al Presidente y sus funcionarios.

La nueva reglamentación fija un sistema de puntos para acceder a las acreditaciones y conservarlas, y contempla como medios de comunicación tanto los “encuadrados dentro de la categoría convencional como no convencional”. Crea nuevas facultades regladas de vigilancia de las conductas de los periodistas: dice, por ejemplo, que “incurrir en dos faltas graves puede provocar la revocación y/o no renovación de la acreditación otorgada”, pero no precisa qué significa “falta grave”.