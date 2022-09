El Sindicato del Neumático y las empresas abrieron un canal de negociación antes de la audiencia en el Ministerio de Trabajo

Durante el paréntesis que se abrió entre el lunes y hoy, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático y los representantes de las tres empresas radicadas en el país exploraron de manera informal una salida al conflicto. Cruzaron ayer números e hicieron cuentas, y daba la sensación de que el camino hacia un posible acuerdo era viable. En el intercambio, que nunca llegó a tener forma de borrador, se zanjaba la diferencia por la revisión de la paritaria de 2021, hubo una suerte de acercamiento por el porcentaje de aumento por el período junio-diciembre de 2022, aunque seguía pendiente y lejos de una postura común el reclamo sindical de una suba de 200% del pago extra por trabajar el fin de semana.

El canal de diálogo se cortó a las 17.30, cuando Sergio Massa, el ministro de Economía, amenazó con abrir las importaciones si no se resuelve la pelea y se reactiva la producción. La negociación se retomará esta tarde con la audiencia número 35 en el Ministerio de Trabajo.

Alejandro Crespo, líder del Sutna, fue el primero en rechazar la advertencia de Massa y dijo que mantendrá firme la huelga que paralizas a las tres fábricas. “Lo que tenemos aquí es una intromisión en una paritaria por parte del Estado para torcer la mesa. Un gobierno que se llama nacional y popular se pone del lado neto de las multinacionales del neumático en vez del lado de los trabajadores pidiendo aumento en una disparada inflacionaria”, acusó el dirigente, que es militante del Polo Obrero (PO) y referente de la izquierda sindical.

Hubo una sugestiva sincronía con dueño de Fate, Javier Madanes Quintanilla, que se mostró escéptico respecto de la efectividad que puedan tener los dos paliativos que planteó ayer Massa. “Dijeron que se pueden traer cubiertas de Brasil, pero esas no tienen homologación [en el país], o sea que no pueden ser utilizadas. En tanto, lo que haya en Aduana no sé qué les puede servir a las terminales. Tengo mis dudas de que pueda ser algo de eso utilizable, porque son neumáticos en su mayoría chinos”, dijo el empresario a LA NACION. Madanes Quintanilla es tal vez el empresario que mejor conoce a Crespo, que fue delegado en su fábrica y construyó desde allí su poder.

Javier Madanes Quintanilla, Ceo de Fate, junto a Alejandro Deluca, de la planta Victoria DIEGO SPIVACOW / AFV

El Sutna está en el centro de un conflicto que lleva ya varios meses. Mantiene una pulseada con Fate, Bridgestone y Pirelli por el aumento de un 200% del pago extra por trabajar el fin de semana y por la revisión de la paritaria de 2021[ya obtuvo un 50%] y el incremento salarial para el período 2022/23. Sin acuerdo en 34 audiencias en el Ministerio de Trabajo, la pelea con las empresas escaló y derivó en la toma y bloqueo de las fábricas, y hasta en la ocupación por 24 horas por parte del gremio de un piso del organismo laboral, en la sede de Callao al 100.

En la reunión salarial del lunes pasado, los empresarios ofrecieron un incremento adicional de 16% por la revisión 2021, lo que dejaría a los salarios básicos un punto por encima de lo que fue la inflación interanual del período, según informaron fuentes sindicales a LA NACION. El Sutna presiona para que ese 16 se eleve a 20. Y en tanto a la paritaria de 2022, buscará un acuerdo corto, por semestre, con revisión en enero. Los empresarios ofrecieron inicialmente un 38%, que fue rechazado. En lo que sí no hubo avances es en el pedido de aumento por los fines de semana. El régimen laboral del Sutna es de siete días de trabajo de corrido y dos de descanso. El gremio exige un pago doble para los sábados y domingos. Los empresarios argumentan que acceder a ese pedido les restará competitividad y les aumentaría en un 15% los costos laborales, según precisaron a LA NACION.

Amenaza regional

Antes de la audiencia número 35, en la que se buscará destrabar el conflicto, Crespo exhibió el respaldo del sindicato de neumáticos de Brasil (Sintabor) y advirtió que la pelea podría escalar a nivel regional. En una carta dirigida a Bridgestone, Sintabor hizo un llamado a la dirección global, regional y nacional de la empresa “para que contribuya con propuestas de manera clara y objetiva en las negociaciones”.

“Podemos llegar a un acuerdo, pero sin las plantas tomadas”, dijeron a LA NACION cerca de Claudio Moroni, el ministro de Trabajo, quien volvería a estar hoy presente en la audiencia de conciliación.