Milei recibe al embajador de Estados Unidos y refuerza el vínculo con la administración Trump

Dos días después de asistir, en la primera fila del palco reservado para los diplomáticos, al explosivo discurso del presidente Javier Milei en el Congreso, el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, volverá a verse con el Presidente. A partir de las 10, el jefe de la diplomacia norteamericana en el país llega a la quinta de Olivos para reunirse con Milei, en el contexto de la guerra abierta de Estados Unidos e Israel contra Irán, y con un inminente viaje presidencial previsto para el próximo viernes para participar de una “cumbre de alto nivel”, convocada por el presidente Donald Trump.

En un contexto de alineamiento total hacia Washington, Milei podría recibir –como anticipó LA NACION- al secretario de Estado, Marco Rubio, en Buenos Aires. Un día antes, el presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, le entregará la banda presidencial a su sucesor, el derechista Antonio Kast, en una jornada donde Washington sumará otro aliado de peso en la región. Desde el Gobierno no descartan que Rubio visite ambos países en un lapso de 24 horas, aunque reconocen que la inestable situación geopolítica no permite planificar con certeza los próximos pasos. “Esto es minuto a minuto”, afirmó otra fuente conectada con la Cancillería.

Milei tiene previsto, el mismo jueves 12, recibir a los cancilleres de Alemania, Johann Wadephul, y a su par de Italia, Antonio Tajani, representante de la aliada del Presidente, Giorgia Meloni, entre otros funcionarios que estarán en Buenos Aires la semana que viene.

El próximo sábado, y si el conflicto bélico no cambia sus planes, Trump encabezará otra reunión con sus aliados, entre ellos el Presidente, en Miami. El objetivo es participar de una reunión de “alto nivel”, también convocada por Trump, a la que fueron invitados mandatarios del continente como Santiago Peña, de Paraguay; Rodrigo Paz, de Bolivia; Nayib Bukele, de El Salvador; Daniel Noboa, de Ecuador, y Nasry Asfura, flamante presidente de Honduras desde el 27 de enero pasado.

Desde Miami –el encuentro de presidentes se llevará a cabo en el hotel Doral, propiedad del presidente de Estados Unidos- Milei viajaría a New York para participar del “Argentina Week”, que se desarrollará entre el 9 y el 12 de marzo en esa ciudad, un evento que congregará a líderes de empresas globales, bancos, fondos de inversión y compañías de sectores estratégicos. En este caso, la delegación argentina será más nutrida. Como informó LA NACION, está previsto que a lo largo de la semana intervengan con exposiciones el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Quirno; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quienes expondrán sobre los lineamientos centrales de la estrategia política, económica y regulatoria del Gobierno orientada a la atracción de inversiones, hoy por hoy una de las preocupaciones centrales de la gestión libertaria.

Noticia en desarrollo