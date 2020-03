El periodista trató al hombre de campo de "egoísta" y "privilegiado"

El periodista Ernesto Tenembaum entrevistó esta mañana en su programa de radio al productor agropecuario cordobés Alejandro Dalmazzo en el contexto del paro de cuatro días que realizan en el país las entidades que representan al sector del campo . El diálogo fue tenso en todo momento, especialmente por las preguntas del periodista y las evasivas del productor con respecto a cuánto dinero había ganado durante los años del gobierno de Mauricio Macri.

"2018 y 2019, ¿Ganaste guita o perdiste?". En tono directo, Tenembaum encaró la entrevista con el productor sojero Dalmazzo, en su programa Y ahora quién podrá ayudarnos, en la emisora Radio Con Vos.

"Si me llovió y vino todo bien el tema te daba positivo", contestó Dalmazzo. "¿Positivo en cuánto?", inquirió el conductor radial. "No tengo el número real", respondió el productor agropecuario.

En esa tesitura estuvieron varios minutos ambos hasta que Ernesto Tenembaum replicó: "Para mí es importante la respuesta, porque si me decís en 2018 y 2019 perdí plata es distinto a que me digas gané 100.000 dólares por mes".

Entonces, Dalmazzo preguntó qué cambiaría con saber eso, y el periodista replicó: "Cambiaría porque si vos ganaste en 2018 y 2019 tenés margen para decir: 'esperamos, negociemos'".

Allí, Alejandro Dalmazzo se mostró irritado y dijo: "Pero si yo gané fue porque laburé, porque invertí, porque me arriesgué". Y a continuación, señaló: "Es una pregunta capciosa la tuya. Al único sector al que se le pregunta cuánto ganaste y cuánto te queda es al sector agropecuario. Es una información privada que no te la voy a dar, ¿Me entendés?".

"Cualquiera que te escucha deduce que ganaste mucha plata", retrucó Tenembaum, y ahí Dalmazzo fue un poco más duro: "Gané mucha plata y por eso estoy acá hoy en la ruta cagándome de calor. A ver, no gané suficientemente plata como para rascarme los huevos cuatro años. Si esa es la pregunta, te la respondo".

"Por qué no dejás el 33 por ciento de tu sueldo"

El diálogo entre el periodista y el productor había comenzado en clave de tensión cuando Tenembaum introdujo la situación: "Entiendo que hay un problema de rentabilidad en Argentina. Nos meten impuestos, y cada sector tiene derecho al pataleo. Lo que digo es que la medida (del campo) es extrema con un gobierno que recién empieza. En cuatro años de Macri no pararon nunca y ahora salen a parar cuatro días".

Entonces, el productor explicó cómo los había perjudicado el desdoblamiento del dólar establecido en el gobierno de Alberto Fernández, pero Tenembaum insistió con su argumento: "Es gente (la del campo) que no dice cuánto gana, que es privilegiada y paran como otros no paran", agregó el conductor, mientras del otro lado estaba Dalmazzo, al borde de la ruta en el cruce Altos Fierro, de Córdoba.

"Hagamos una cosa. De tu forma, si querés ser solidario, de lo que vos ganás tendrías que dedicarle un 33 por ciento de tu sueldo a la sociedad y ahí estaríamos en igualdad de condiciones para poder hablar", dijo el productor.

A continuación, Tenembaum dijo que los productores de campo -y él también- debían considerarse "privilegiados" y "los que somos privilegiados no tendríamos que parar", agregó.

A lo que Dalmazzo contestó: "Eso de privilegiados no estamos de acuerdo". "Me parece que sos muy egoísta, Alejandro", replicó Tenembaum. "Y vos más, porqué no vas a la AFIP y decís 'soy privilegiado', por qué no dejás el 33 por ciento de tu sueldo", concluyó Dalmazzo.