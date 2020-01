"El terrorismo es un problema para Israel y para la Argentina"

Imágenes del atentado a la AMIA Fuente: Archivo

Lior Haiat, vocero de la cancillería israelí, elogia a Fernández, pero pide más dureza del Gobierno con Irán

Jaime Rosemberg SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de enero de 2020

Lior Haiat extraña "mucho" la carne y el dulce de leche, de los que se hizo fanático durante sus cinco años de estadía en la Argentina. Pero el exagregado cultural en la embajada de Israel en Buenos Aires (2002-2007) tiene ahora otras urgencias: es el vocero de la cancillería de Israel, que en horas recibirá al presidente Alberto Fernández como parte de la delegación de 40 presidentes que participarán del acto de recordación de las víctimas del Holocausto.

"Se trata del evento más importante en la historia de Israel", dice Haiat a LA NACION en perfecto español, y enseguida elogia la visita de Fernández. Asegura que tanto la Argentina como otros países tienen "que decir la verdad sobre el terrorismo apoyado por Irán" y cree que "los países amigos de Israel" deberían reconocer a Jerusalén como capital del Estado hebreo.

-¿Qué significado le da Israel a la presencia de Fernández?

-La visita de Fernández demuestra la importancia de las relaciones entre ambos países, muchos puentes en común a pesar de la distancia. Los atentados a la embajada de Israel y la AMIA en los años 90 y la muerte de [Alberto] Nisman nos traen muchos temas de interés común. Necesitamos un diálogo abierto y franco entre ambos países.

-¿Lo sorprendió la decisión?

-No sé. Fernández fue invitado por el presidente [Reuvén Rivlin, a quien verá el viernes a solas]. Entendemos que son las primeras semanas de gestión y lo consideramos muy bien. En todo caso, se trata de una linda sorpresa [se ríe].

-Una ministra del Gobierno considera pedir un nuevo peritaje sobre la muerte de Nisman, que para Israel fue asesinado...

-Es muy importante llegar a los responsables del asesinato [de Nisman], confiamos en las autoridades argentinas. Es muy importante que no haya impunidad, para la Argentina y también para Israel.

-Frederic sostuvo que el terrorismo es un tema de la OTAN...

-No la escuché. Pero los argentinos conocen muy bien el terrorismo internacional, ¡porque llegaron a la capital de la Argentina dos veces! Después atacaron Europa, Estados Unidos. Si no se lucha contra el terrorismo que deriva del islam radical, juntos, no hay salida. Las víctimas podemos ser cada uno de nosotros, aquí y allí.

-Trump y Bolsonaro mudaron sus embajadas a Jerusalén. ¿La Argentina debería hacerlo también?

-Debería. Los países amigos de Israel deberían entender que nunca hemos tenido otra capital, base de la cultura judeocristiana.

-¿Le preocupa que, a 25 años, no haya detenidos por la AMIA?

-Sabemos muy bien quién es el responsable de ese atentado: su nombre es Irán, su apellido es Hezbollah. No voy a opinar del sistema judicial argentino, pero no se puede seguir teniendo relaciones cordiales como si nada. [Mohsen] Rabbani da entrevistas y en realidad es uno de los cinco iraníes responsables del atentado. ¡Las radios de la Argentina le dan voz a un asesino! Que esté en Irán y no en Buenos Aires, dando explicaciones, es grave.