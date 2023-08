escuchar

El Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF7), a cargo del juicio por el caso de los cuadernos de las coimas, donde se investiga a Cristina Kirchner, a exfuncionarios y a empresarios por cobrar y pagar sobornos para mantener contratos con el Estado, rechazó declarar nulos los procesamientos del primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, exdueño de la constructora IECSA y de su exCeo Javier Sánchez Caballero, quienes habían cuestionado que no les mostraron las evidencias antes de adoptar la decisión en contra de ambos.

Calcaterra y Sánchez Caballero declararon ante el fallecido juez Claudio Bonadio como “arrepentidos” y dijeron que fueron “presionados” y que realizaron pagos como aportes electorales para las campañas del kirchnerismo en 2013 y en 2015 porque no les pagaban los certificados de obra. Los procesamientos contra el exCeo de IECSA son por unos 15 pagos contabilizados en los cuadernos del chofer del ministerio de Planificación, Oscar Centeno.

El tribunal oral federal del caso cuadernos ya rechazó otro pedido de nulidad, del empresario Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, que también admitió como “arrepentido” pagos de sobornos y explicó el mecanismo de cartelización de la obra pública durante el kirchnerismo .

Ahora, también con el voto del juez Enrique Méndez Signori, en una decisión a la que adhirieron sus colegas Germán Castelli y Fernando Canero, el tribunal rechazó la pretensión de declarar nulas las indagatorias. Los acusados argumentaron que no les fueron exhibidos los cuadernos al momento de declarar y que los procesaron por hechos por los que no fueron indagados o no fueron contemplados en sus declaraciones como “arrepentidos”.

La fiscal del juicio Fabiana León se opuso a que se anulen los procesamientos. Dijo que cuando ambos declararon los cuadernos “no solo ya se encontraban ingresados al proceso, sino también puestos a disposición de la parte. Pero además también ubicados en sede judicial”.

En el mismo sentido, Méndez Signori afirmó que correspondía rechazar la nulidad porque “la parte no ha dado cuenta de la omisión de ninguna forma que merezca tal remedio procesal”. Y aclaró que “no se observa -ni la parte lo demuestra- que hayan existido distorsiones en el sustrato fáctico de la imputación que hayan impedido a Calcaterra y Sánchez Caballero el debido ejercicio del derecho de defensa ”. El juez dijo asimismo que en el acta de indagatoria está descripta la evidencia que le fue exhibida, en detalle.

La acusación menciona que Héctor Javier Sánchez Caballero realizó pagos por las empresas de las cuales fuera accionista Ángelo Calcaterra, que se concretaron en el garaje del hotel Hilton de Puerto Madero. También “hubo retiro de dinero en el edificio de Manuela Sáenz 323/351, donde funciona ODS SA”. Y se detallaron 15 fechas en las que se efectuaron pagos entre 2015 y 2013 y en las que habría realizado entregas de dinero en los dos domicilios mencionados.

“A la luz de lo expuesto, el debate oral aparece como el ámbito natural donde la totalidad de la prueba debe ser rendida con pleno control y contradicción entre las partes, y con la respectiva publicidad para conocimiento de la sociedad”, escribió el juez y rechazó el planteo de los acusados.

La causa por los cuadernos de las coimas, producto de una investigación de LA NACION, ya está elevada a juicio oral. El tribunal oral les permitió a todos los imputados, a los querellantes y a la fiscalía que hagan el ofrecimiento de la prueba que usarán en el juicio. Esto es, definir a testigos que quieran convocar, qué documentación quieren incorporar, o si entienden que hay que hacer medidas previas al comienzo de la audiencia, como nuevos peritajes. Ahora los jueces están analizando qué pruebas admiten y cuáles no.