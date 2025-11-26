El video de Milei a los abrazos con los ministros en la reunión de gabinete

El presidente Javier Milei participó este miércoles de la primera reunión de gabinete encabezada por Manuel Adorni como flamante jefe de Gabinete. En el video que compartieron desde Presidencia, se puede ver al jefe Estado ingresar al Salón Eva Perón de la Casa Rosada y abrazarse efusivamente con cada uno de los funcionarios que lo esperaban alrededor de la mesa.

Al ritmo de una canción de la banda argentina La Beriso, Milei comenzó por saludar a Santiago Bausili, presidente del Banco Central (BCRA) y al ministro de Economía, Luis Caputo, que estaban sentados en un extremo de la mesa. Lo siguió el ministro de Salud, Mario Lugones; su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; Federico Sturzenegger, de Desregulación y Transformación del Estado; y el canciller Pablo Quirno.

Milei también abrazó a los saltos al ministro del Interior, Diego Santilli. En una postal ya habitual, se acercó corriendo al ministro de Defensa, Luis Petri, con quien también se abrazó durante un largo tiempo y con saltos eufóricos.

Los abrazos de Milei con los ministros

El siguiente fue Adorni, a quien también le dedicó unas palmadas en la espalda y unas palabras de afecto, lo mismo que a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Entre los convocados también estuvieron los dos funcionarios entrantes, Alejandra Monteoliva, de Seguridad, y Carlos Presti, de Defensa, que reemplazarán a Bullrich y Petri, respectivamente.

Sobre el final del video, Milei se fundió en un abrazo con el asesor presidencial Santiago Caputo, quien durante toda la grabación permaneció apoyado contra el borde de la mesa. También salta eufórico al ver al presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

A la última persona a la que saludó fue a su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei, quien se sentó en el otro extremo de la mesa luego de mostrar un afectuoso beso con Caputo.

La primera reunión con Adorni

La reunión de Milei con el resto del gabinete de Ministros. Presidencia

La de este miércoles fue la primera foto del Gobierno en su segunda fase, a la que todavía le restan unas cuantas definiciones. Tal como consignó LA NACION, fuentes de la Casa Rosada dijeron que el encuentro se dio en un “muy buen clima”. El presupuesto y las reformas que van a entrar al Congreso en extraordinarias fueron parte de la agenda.

Por estas horas, se baraja que en algún momento de las sesiones de verano se incluyan, además del presupuesto y los cambios laborales, la reforma del Código Penal.

Por ahora, el organigrama de la nueva etapa de la administración Milei no terminó de delinearse y, por lo tanto, de pasarse a decreto. Sin embargo, los más cercanos al nuevo jefe de Gabinete se entusiasman con la posibilidad de agilizar la dinámica de Balcarce 50. Adorni apuesta a darle su propia impronta, con más seguimiento de cada área y hasta se deslizó la posibilidad de activar auditorías en cada ministerio.