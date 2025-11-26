Milei se suma a la primera reunión de gabinete que encabezará Adorni

La Casa Rosada amaneció con un fuerte operativo de seguridad, que incluyó pasillos con cintas y sectores restringidos. Es que este miércoles es la primera reunión de Manuel Adorni como jefe de Gabinete. En un gesto de respaldo y de inaugurar simbólicamente esta segunda parte de la gestión, el presidente Javier Milei se sumará al encuentro, según pudo confirmar LA NACION.

Están convocados para esta mañana los ministros de planta permanente y los entrantes, como Alejandra Monteoliva, de Seguridad, y Carlos Presti, de Defensa. Ambos tuvieron su gran día ayer, cuando participaron en actividades oficiales con Luis Petri y Patricia Bullrich, a quienes relevarán.

Los primeros en llegar fueron el ministro del Interior, Diego Santilli; y el de Desregulación, Federico Sturzenegger. A paso lento se sumó el de Salud, Mario Lugones; y sonriente lo hizo la de Capital Humano, Sandra Pettovello. Monteoliva y Bullrich arribaron juntas. Presti desembarcó con otro militar, minutos después. Le siguieron el ratificado Mariano Cúneo Libarona, de Justicia; y el canciller Pablo Quirno. También vinieron el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el jefe de Diputados, Martín Menem; y el asesor Santiago Caputo. Los últimos en llegar: Petri y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La de hoy será la primera foto del Gobierno en su segunda fase, a la que todavía le restan unas cuantas definiciones.

Por ahora, el organigrama de la nueva etapa de la administración Milei no terminó de delinearse y, por lo tanto, de pasarse a decreto. Sin embargo, los más cercanos al nuevo jefe de Gabinete se entusiasman con la posibilidad de agilizar la dinámica de Balcarce 50. Adorni apuesta a darle su propia impronta, con más seguimiento de cada área y hasta se deslizó la posibilidad de activar auditorías en cada ministerio.

Parte de eso tiene que ver con el rol que cumple Adorni junto al ministro del Interior, Diego Santilli, que también será de la partida. En las oficinas del exdiputado de Pro se jactaban de que al final de esta semana tendrá vistos a 14 de los 20 gobernadores que se reunieron con Milei después de ganar las elecciones del 26 de octubre pasado.

El exgobernador de Misiones Carlos Rovira y el ministro del Interior, Diego Santilli, ayer, en Posadas Legislatura Provincial de Misiones

Santilli vio ayer al mandatario misionero Hugo Passalacqua -también al ex, Carlos Rovira- y tiene agendado al jujeño Carlos Sadir para el viernes de esta semana.

De momento, el ministro del Interior no se comunicó con los díscolos: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego, que viene hoy a Capital para la asunción de Cristina López como senadora), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa). Dicen que espera primero terminar con los que se mostraron dispuestos con el Gobierno.

Con el Presupuesto 2026 como primera meta de esta segunda parte de gobierno libertario, en la Casa Rosada también pulen el borrador final de los textos de las reformas laboral y tributaria.

Más tarde, a las 11.30, está agendada una reunión del Consejo de Mayo, para que sus integrantes terminen de conocer los alcances de los cambios laborales e impositivos que planean Milei y los suyos, además del Código Penal. Hay hermetismo por la letra chica de las iniciativas.

