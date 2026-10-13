El vocero presidencial explicó cuál fue la estrategia del Gobierno con el oro y cuestionó la “politización” de la AGN

El vocero presidencial, Adrián Ravier, se refirió este martes en conferencia de prensa al informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados contables del Banco Central (BCRA), que señaló que las operaciones de cobertura vinculadas al oro generaron una pérdida de US$1023 millones, pagada con divisas. El funcionario habló de una “politización” del organismo y explicó la estrategia del Gobierno con el oro.

“El BCRA es autónomo y debería dar sus respuestas, pero dado la repercusión, decimos algunas cosas”, detalló. Ravier sostuvo que las posiciones de oro del Banco Central son de US$2500 millones positivo. “Ha habido ganancias por US$2500 millones, es para destacar”, aseguró ante una pregunta de LA NACION.

Luego, hizo referencia a la gestión anterior y aseguró que la hoja de balance del BCRA apareció “con un desequilibrio enorme a diciembre 2023” y que actualmente “está saneado”.

Banco Central de la República Argentina Natacha Pisarenko - AP

Tras el informe de la AGN, el BCRA respondió públicamente que su posición en oro, incluidas las coberturas, arrojó una ganancia neta de US$2505 millones y acusó a la conducción del organismo de actuar “con fines puramente políticos”.

En paralelo, el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, sostuvo que la entidad había especulado y erró el cálculo.

El BCRA explicó que aplica una política de cobertura sobre el 100% de su posición en oro para proteger las reservas frente a una caída significativa del precio. Lo mismo argumentó Ravier: “Se podrá decir que en otro tiempo el oro era muy estable. Hoy observamos mucha volatilidad, entonces no es un error tomar una cobertura, un seguro, para cubrirse de la dinámica que puede mostrar”.

El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos Soledad Aznarez

Afirmó que el Gobierno tomó una medida que se asemeja al caso del seguro de un auto. “Si yo compro una cobertura para mi auto y, a lo largo de un año, tengo suerte de no tener ningún tipo de accidente, lo que puedo decir al finalizar el año es que perdí dinero por haber comprado la cobertura. Aquí es lo mismo. Con el diario del lunes es fácil decir que el BCRA perdió dinero por la cobertura, pero la realidad es que no sabíamos un año atrás que el precio del oro iba a subir lo que subió, más del 60%”, expresó.

Resaltó, además, que producto del aumento del precio del oro, el activo del BCRA tuvo “una ganancia de US$3500 millones”.

Cuando fue consultado sobre el nombre de la aseguradora que tomó la cobertura, dijo no recordarla. “No tengo el nombre de la empresa que tomó la cobertura”, respondió.

La “politización” de la AGN

A través de las redes sociales, Olmos había afirmado que el BCRA había realizado operaciones “especulando con una determinada trayectoria para el precio internacional del oro” y que “erró el cálculo y perdió US$1023 millones”, conclusiones que no figuran en el informe técnico. Ante ello, el BCRA criticó que la comunicación reconociera primero el fin de cobertura y luego calificara las operaciones como especulativas.

Santiago Bausili presidente del Banco Central junto a Benegas Lynch, en Comisión por reforma de la carta del BCRA. Diputados, Congreso. Soledad Aznarez

Ravier, en tanto, también apuntó contra el accionar del organismo. “Es para señalar el tema de la auditoría de la AGN y su politización, porque en el informe habla de una acción especulativa de parte del BCRA y luego habla también de la cobertura. O es una o es la otra”, arremetió.

Y defendió la cobertura: “Especulativo sería pensar ‘no tomo la cobertura porque especulo que el precio del oro va a subir y no voy a necesitarla’. La realidad es que, como el Gobierno no quiere especular, se cubre con un seguro tratando de dar estabilidad”.

El mensaje a León XIV

Luego de que el Vaticano comunicara que al Papa se le extirpó un tumor maligno, Ravier envió un mensaje donde pidió su pronta recuperación. “Queremos enviar nuestros mejores deseos al Papa León XIV, que fue sometido a una intervención quirúrgica”, expresó.

Y concluyó: “Desde el Gobierno recibimos con alegría la noticia de que la operación concluyó exitosamente y le deseamos una pronta recuperación. Le enviamos nuestro afecto y acompañamiento con el deseo de que pronto pueda recuperar sus actividades”.

Explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas

El vocero presidencial se refirió al reclamo presentado por el Gobierno para frenar la explotación de hidrocarburos en Malvinas ante el Tribunal del Mar y el posterior anuncio del gobierno británico de que “protegerá” a las empresas involucradas.

Explicó que la Argentina solicitó al Tribunal cuatro medidas. Primero, que Reino Unido impida el inicio o continuación de la explotación de los recursos de hidrocarburos en la plataforma continental en la cuenca norte de Malvinas por el proyecto Sea Lion; segundo, que el Reino Unido se abstenga de usar la información obtenida durante la explotación de recursos naturales en las áreas marítimas en disputa en perjuicio de los derechos de la República Argentina; tercero, que Reino Unido cese de impedir que la Argentina cumpla su obligación en virtud de art 192 y 194 de Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; que Reino Unido se abstenga de adoptar cualquier otra medida que pueda agravar la controversia, en particular el otorgamiento de nuevos permisos.

“El Gobierno Nacional reitera su compromiso con el diálogo, la diplomacia, el derecho internacional y el principio de resolución pacífica de controversias. Nuestro país continuará recurriendo a todas las herramientas e instancias del derecho nacional para defender su soberanía y los recursos naturales de los argentinos. La Argentina reafirma sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Por historia y por derecho las Malvinas son argentinas”, sostuvo.