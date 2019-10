En las PASO de agosto la participación fue del 76,42% Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

A las 11 de la mañana dos de cada diez argentinos habilitados para votar ya pasó por el cuarto oscuro, según datos suministrados por la Cámara Nacional Electoral (CNE) al diario LA NACION.

En concreto, el 18.5% del padrón ya votó en las primeras tres horas. Desde las nueve de la mañana en algunas escuelas ya se formaban filas de votantes que avanzaban de manera pausada hacia las urnas. En otras, los pasillos aún lucían un tanto vacíos, aunque eso se podía modificar de un momento a otro. Lo cierto es que la mirada del macrismo está puesta en eso, en el número de personas que están votando en estas elecciones presidenciales 2019, un foco que se mantendrá hasta el cierre de los comicios.

Para llegar al ballotage, el oficialismo necesita que vayan a votar más de 2.500.000 de nuevos electores, de ese modo, el 49,49% que obtuvo Alberto Fernández en las PASO de agosto se convertiría en un 44,9% que habilitaría una segunda vuelta, siempre y cuando esos nuevos votantes voten a Mauricio Macri, o por lo menos no apoyen a Fernández.

En la mesa 6068 del Colegio Manuel Belgrano, en La Pampa y Cuba, en Capital Federal, sostienen que se está acercando más gente a votar. "A esta hora teníamos la quinta parte de votos en agosto. En ese momento votaron 248 de 350 electores. Veremos qué pasa ahora", dijo un fiscal de esa mesa.

"Son las 9.20 y ya tenemos 17 votos, parecido a lo que tuvimos en agosto. Es muy temprano para decir si está viniendo más gente que en las PASO, hasta las 10.30 no suele haber mucho movimiento", explicó otro fiscal de mesa de ese colegio.

"Según nuestros sistemas de monitoreo, a través de Correo, Comando general electoral y delegados, aproximadamente a las 8:20 estaban habilitadas prácticamente el 100% de las mesas de todo el país", dijeron a LA NACION fuentes de la Cámara Electoral Nacional.

En las PASO de este año votó el 76,42% del padrón y desde la Casa Rosada esperan que ahora vote una cifra que ronde el 84% para que sus aspiraciones se mantengan a flote. Aunque solo fue alcanzado un porcentaje similar de participación cuando la Argentina volvió a la democracia, en 1983. También hubo una cifra parecida de participación en 1989. En esas elecciones se llegó a un récord del 85,61% y 85,31% respectivamente.

La expectativa por el aumento en el número de votantes no es un anhelo infundado. La tendencia creciente es algo que siempre se dio entre las elecciones primarias y las definitorias. Según la Cámara Nacional Electoral, en 2015, por ejemplo, la participación aumentó del 75 al 81%, y la mayor parte de esos votantes apoyaron a Macri.

"Las elecciones pasadas no voté porque me cansa venir hasta acá, yo vivo en zona sur pero me quedó el domicilio real acá, en Belgrano. No voy a dar pistas de a quién voy a votar pero creo que son unas elecciones muy importantes. Esperemos que la gente se acerque masivamente para expresar su opinión", dijo Juana Biroussi, de 78 años, que estaba acompañada por su nieto, Gabriel. Ambos votaron en el colegio Nuestra Señora de la Misericordia.

Otra situación recurrente que imposibilitó el voto en las PASO es la enorme cantidad de gente que vive en una provincia distinta a donde tienen su domicilio legal. Ese es el caso de Grisel Agüero: "Yo trabajo en Buenos Aires pero soy de Mendoza. No voté en las PASO porque no cambié el domicilio y no pude viajar a Mendoza para votar. Tampoco iba a votar en estas elecciones porque acabo de volver de vacaciones y no quería gastar en otro pasaje, pero dados los resultados de agosto, decidí cambiar unas millas y me vine, quiero que el resultado sea distinto".

Al mediodía la Cámara Nacional Electoral publicará el segundo corte del padrón que votó, y ahí será posible comparar con cifras concretas si a esa hora la participación es, o no, mayor que en agosto.

Con colaboración de José María Costa.