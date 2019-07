Cerca del jefe de gobierno reconocen que la UCR, la CC-ARI y los socialistas podrían acceder a ministerios si Pro triunfa en octubre Fuente: Archivo

Horacio Rodríguez Larreta incorporó nuevos socios al espacio oficialista en la Capital y su plan es que después de las elecciones formen parte de la gestión, incluso a cargo de ministerios.

Larreta selló el acuerdo con la UCR porteña para conformar Cambiemos en la ciudad y sumó al Partido Socialista. A los referentes de esas fuerzas les dio lugares destacados en las listas, relegando incluso a macristas "puros" en algunos casos.

Martín Lousteau, la espada del radicalismo que enfrentó a Larreta en 2015, va como primer senador nacional. El socialista Roy Cortina ocupa el tercer casillero en la boleta de legisladores porteños. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica-ARI, quedó al frente de la lista de diputados nacionales. Diego García Vilas, alfil de Confianza Pública, de Graciela Ocaña, encabeza la nómina de legisladores porteños. Los aliados también recibieron ubicaciones expectantes en las listas para las comunas. Fue un reparto amplio. ¿Que lo motivó? ¿Amplitud para gobernar?

En la sede de Parque Patricios consideran que el armado es una consecuencia del estilo dialoguista de Larreta y ven una continuidad en su forma de articular. "Tal vez, Horacio sea uno de los mayores exponentes de la apertura [de Pro]", afirma un integrante de la mesa chica del jefe de gobierno.

Larreta sumó a la alianza porteña a la CC-ARI, de Elisa Carrió , y la fuerza de Ocaña para las legislativas de 2017. Tras varios meses de negociación, la UCR de la Capital concretó este año su incorporación a la coalición oficialista. En Pro entienden que la conformación de Cambiemos -ahora Juntos por el Cambio- en la ciudad "era una deuda pendiente". Y consideran que el acuerdo electoral con el Partido Socialista era "natural", porque ya habían construido un vínculo fructífero en la Legislatura. Roy Cortina nunca se comportó como un opositor duro a la hora de discutir proyectos. "Es una forma de ver la situación del país. Siempre apostamos por ampliar la base", remarca un ministro porteño.

En el gobierno porteño aseguran que el modelo de apertura de Larreta trasciende la coyuntura electoral, aunque no pierden la cautela. Repiten que la alianza con el radicalismo porteño y el socialismo recién debuta en esta campaña, por lo que aspiran a mantener la buena sintonía durante toda la etapa proselitista y, en caso de ganar, a consolidarse como coalición de gobierno. "Ahora hay que contribuir a que funcione. El objetivo es que nos integremos plenamente", dice uno los encargados del armado político.

Ministros porteños, funcionarios y dirigentes de peso de Pro imaginan a los flamantes aliados en áreas importantes del Ejecutivo durante un segundo mandato de Larreta. "En la medida que tengan buenos candidatos [para ministerios], serán tenidos en cuenta", sostiene un alto funcionario.

De todas formas, afirman que el posible reparto de cargos y la eventual sucesión de Larreta en 2023 no formaron parte de las conversaciones con Lousteau y los nuevos socios. "El acuerdo no tiene condicionamientos, no es un toma y daca", subraya una fuente oficial.

En Uspallata saben que deberán buscar reemplazos para las ministras Guadalupe Tagliaferri (Desarrollo Humano y Hábitat), que acompaña a Lousteau en la boleta de senadores nacionales, y Ana María Bou Pérez (Salud), que quedó segunda en la nómina de legisladores porteños. Pero aseguran que aún no están pensando en nombres.

En el radar de Larreta aparece el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. En el macrismo porteño lo consideran "valioso" y necesario para el futuro gobierno e intentarán sumarlo al equipo de la ciudad de alguna forma. Igualmente, deberán conversar con "cuidado", por la interna de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal , con Monzó.

Por otro lado, no descartan una posible reestructuración del esquema de gobierno. Aunque están conformes con su gestión, el vicejefe de gobierno, Diego Santilli , dejaría de estar al frente de la cartera de Seguridad. Aún no está definido y no hubo conversaciones con el vice, que buscará reinventarse a partir del 11 de diciembre tras resignar su deseo de gobernar la ciudad en 2023.

La meta y el aporte a Macri

En el entorno de Larreta reconocen que la ampliación los acerca a la meta de ganar los comicios en primera vuelta. El objetivo es muy difícil de lograr en la Capital, donde se requiere el 50% de los votos para eludir el ballottage. "Es un impulso para estar mejor en la elección a jefe de gobierno", admite un funcionario cercano a Larreta.

En la administración porteña, además, sostienen que la prioridad del jefe de gobierno es "sumar todos los votos que se puedan" en la ciudad para aportar en la elección nacional. Especulan con que una victoria en primera vuelta de Larreta podría darle un envión fundamental a Macri en su pelea contra Alberto Fernández . La Capital representa alrededor del ocho por ciento del padrón nacional. "En una elección que se prevé pareja y que se va a definir por un margen ajustado, un punto es un montón", dice un estrecho colaborador del jefe de gobierno.

En otro despacho de la sede de Parque Patricios, un referente de la administración porteña se entusiasma con la recuperación de Macri en las encuestas. "Apostamos a que la mejora nacional de Mauricio nos lleve a todos para arriba", se ilusiona.

Si Larreta fuera reelecto en primera vuelta, admite un ministro cercano al jefe de gobierno, recibiría un espaldarazo a su ambición de pelear por la presidencia en 2023. Otro referente macrista del distrito es mucho más cauteloso: "No se puede hablar sobre la sucesión hasta 2021".