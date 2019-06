La definición de los frentes nacionales ordenó la oferta electoral en la ciudad; el peronismo enfrentará unido a Juntos por el Cambio Fuente: LA NACION

Las piezas terminaron de alinearse en el tablero de la Ciudad de Buenos Aires con el cierre de inscripción de alianzas: la definición nacional ordenó la oferta electoral porteña, aunque hubo algunas sorpresas y saltos de último momento.

Horacio Rodríguez Larreta , que irá por la reelección, logró sumar a la UCR porteña, el Partido Socialista y a la Ucedé a la flamante coalición Juntos por el Cambio. Pero enfrentará la amenaza de la unión entre el sector mayoritario del peronismo y el kirchnerismo: el Frente de Todos tendrá su correlato en la ciudad con Matías Lammens , que quedó cerca de encabezar la fórmula a jefe de gobierno porteño de ese espacio.

La izquierda y la "tercera vía" Consenso Federal, entre otros, también cerraron sus alianzas para enfrentar al oficialismo. En cambio, aún había conversaciones entre los equipos de equipos de Darío Lóperfido y José Luis Espert para definir cómo se presentarán en la ciudad.

Juntos por el Cambio

Larreta aportó una de las perlitas del cierre de la inscripción de alianzas. El referente del macrismo porteño incorporó ayer al Partido Socialista, de Roy Cortina, a la coalición oficialista que competirá en las próximas elecciones. Cortina declinó su candidatura a jefe de gobierno y se alejó del espacio de Roberto Lavagna porque estaba disconforme con la construcción de la fuerza Consenso Federal. Ahora buscará renovar su banca.

Tras meses de negociaciones, Larreta selló también la incorporación de la UCR porteña al frente del oficialismo -la ciudad era el único distrito donde no se había constituido Cambiemos-. Todo indica que Martín Lousteau será el candidato a senador nacional del espacio.

A tono con la amplitud que busca imprimirle Macri a su armado, el Pro acordó sumar a su frente a la UCedé de la Capital, que tiene un acuerdo con José Luis Espert a nivel nacional.

Partidos. Pro, la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica (CC), Confianza Pública (CP), Partido Demócrata (PD), Partido Socialista (PS), Partido Demócrata Progresista (PDP), FE, UCedé, MID, Partido de la Ciudad y Partido Renovador Federal.

Frente de Todos

La alianza nacional que sellaron el kirchnerismo y el PJ a nivel nacional tendrá su correlato en la Capital. Con Alberto Fernández como armador, el frente buscará presentar una oferta competitiva en el terruño donde macrismo gobierna desde 2007. Lammens se encamina a ser el candidato a jefe de gobierno de la fuerza, posición a la que también aspiran Victoria Donda y Mariano Recalde . Buscan listas de consenso en las que todos los sectores estén representados. Seguirán negociando.

Se inscribieron 18 partidos en el frente electoral, que también sumó las adhesiones de Unidad Popular y Somos. Finalmente, Lammens no anotó ningún espacio porque prefiere competir como un "extrapartidario". El sindicato UPCN, que apoyaba a Lavagna, podría sumar su apoyo si logra un acuerdo para sumar a Fernando Barrera y Claudio Heredia a las listas de diputados y legisladores.

Partidos. El PJ de la Capital, el Partido de la Victoria, el Partido Nueva Dirigencia, el Partido Intransigente, el partido Frente Grande, el partido RED por Buenos Aires, el partido Kolina, el partido Comunista, el partido Frente Progresista y Popular, el Partido del Trabajo y del Pueblos, el partido Encuentro por la Democracia y la Equidad, el Partido Solidario, el partido de la Concertación FORJA, Seamos Libres, el partido Patria Grande, el partido Pueblo en Marcha, el partido Izquierda Popular, el partido del Trabajo y la Equidad Parte y Compromiso Federal.

Consenso Federal

La "tercera vía" también tendrá representantes en la ciudad. Consenso Federal 2030, el flamante espacio que presentaron Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey para competir por la presidencia, tiene su réplica porteña. Perdió el respaldo del socialista Cortina, pero mantuvo el apoyo del GEN, de Margarita Stolbizer y Sergio Abrevaya, y sumó a Libres del Sur. Desde el búnker del economista afirman que Marco Lavagna sería el postulante a jefe de gobierno de Consenso Federal. Pero el economista Matías Tombolini , que también inscribió su partido APPS en esta alianza, aspira a pelear por la ciudad. Seguirá el debate interno, pero buscan tener binomio y listas consensuadas.

Partidos. GEN, Partidos Socialista Auténtico, Libres del Sur, Partido Federal, Partido Demócrata Cristiano, Partido APPS y Partido Integrar.

Izquierda FIT-MST

La izquierda logró un acuerdo histórico de unidad en todo el país para las próximas elecciones. Por lo tanto, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) llevarán a Gabriel Solano como candidato a jefe de gobierno. Myriam Bregman encabezará la nómina de diputados nacionales y Jorge Adaro, la boleta de senadores. Pese a los intentos de acercamiento, no hubo pacto con Luis Zamora (AyL).

Partidos. El Partido de los Trabajadores Socialistas, Partido Obrero, Izquierda Socialista y MST.

Autodeterminación y Libertad

El espacio que lidera Luis Zamora también presentará listas en las elecciones porteñas. Marta Martínez irá como candidata a jefa de gobierno, mientras que Sergio Sallustio liderará la nómina de postulantes a senadores y Zamora, la de diputados. Fernando Vilardo buscará renovar su banca en la Legislatura porteña.

Lopérfido y Espert

Republicanos, que tiene a Darío Lopérfido como postulante a jefe de gobierno, no pudo inscribirse en el distrito porque Mejorar no obtuvo aún la personería, según indicó un vocero de la fuerza. Discuten un acuerdo con Espert, candidato a presidente del frente Despertar, y podrían competir dentro del partido Unir. En cambio, el Frente Nos, que encabeza Juan José Gómez Centurión, no presentará listas en la Ciudad.

El Movimiento

El espacio que impulsa la candidatura presidencial de Alejandro Biondini, estará representado en la Capital por El Movimiento, de Carlos Tortora, que adhiere a la boleta del Frente Patriota. La fuerza llevará como postulante a jefe de gobierno a Alejandro Fernández Roa y vicecomodoro retirado Horacio Ricciardelli encabezará la boleta de diputado nacional.