Pedir que se suspendan las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), reclamar un debate público entre los candidatos a vicepresidente, solicitar una ley para electrodependientes o ejercer presión para que una obra social cubra los costos de un tratamiento de salud. Así de diversas pueden ser las peticiones de los ciudadanos en Change.org, la plataforma digital de participación ciudadana que cuenta con 7 millones de usuarios habituales.

A tono con este largo año electoral, Change.org acaba de lanzar Elecciones 2019, una plataforma que ofrece la posibilidad a políticos, funcionarios y candidatos de responder peticiones dirigidas a ellos a través de la creación de perfiles en su plataforma, y que los ciudadanos puedan hacerle llegar sus reclamos de manera sencilla y sin intermediarios. Hasta hace 10 días, la plataforma tenía 140 perfiles verificados de políticos y funcionarios, pero desde que se inscribieron las listas y se oficializaron las candidaturas, se sumaron decenas de nuevos perfiles y creció un 20% el tráfico de la plataforma con respecto al mes pasado.

"Esto demuestra que estamos entrando en ritmo de campaña", afirma Gastón Wright, Director para Argentina y el Cono Sur de Change.org. "Lo que estamos notando ahora es que hay equipos de campaña que antes nos ignoraban y que ahora se contactan para saber cómo es. Nos escriben los equipos de comunicación del candidato para pedirnos perfiles y porque les interesa responder alguna petición en la que el candidato está mencionado. Y a la gente que firmó le llega un mail en la que se le comunica que el político, el funcionario o el candidato respondió la petición que firmó. Eso es muy potente".

Uno de los aspectos positivos que destaca Wright es que tanto el espacio oficialista Juntos por el Cambio como el kirchnerista Frente de Todos solicitan perfiles y se muestran interesados. "En 2015 Cambiemos era mucho más receptivo a este tipo de cuestiones que los candidatos del Frente para la Victoria. Ahora no, el Frente de Todos está profesionalizando mucho el tema digital y tanto senadores y diputados de ese espacio se han hecho perfiles, lo que implica un cambio importante en la estrategia de campaña".

Según las cifras que maneja la organización, semanalmente se crean en la plataforma de Change.org cerca de 300 peticiones dirigidas a candidatos, funcionarios y empresas sobre una amplia variedad de temas y, mensualmente, se suman en promedio 250.000 nuevos usuarios. Pero, además, de los 7 millones de usuarios habituales, 2.5 millones regresan todos los meses a la plataforma para firmar, compartir o crear una petición, lo que refleja un creciente interés en este tipo de participación.

Días pasados, un ciudadano firmó una petición solicitando que se suspendan las PASO - dado que los espacios definieron sus candidatos sin la utilización de ese mecanismo- y que los 4000 millones de pesos que requiere su financiamiento sean destinados al equipamiento de las escuelas públicas. En pocos días esa petición sumó casi 130.000 firmas.

"La plataforma es una caja de resonancia de la sociedad. Hay un porcentaje pequeño de la sociedad que da discusiones institucionales pero el ciudadano promedio argentino, si bien es un ciudadano bastante informado y participativo se mueve por las pasiones que lo llevan a estar a favor o en contra. Lo que fue muy fuerte de las PASO es que se expuso el costo y a su vez, por el lado de la política, no hubo una utilización del mecanismo institucional para resolver la interna", agrega Wright.

Una de las particularidades de este canal digital es el alto impacto y la fuerte penetración a nivel local, en tanto los ciudadanos le reclaman directamente al intendente o a los concejales. Es el caso de la ciudad de San Luis. "Esta ciudad tiene algo más de 200.000 habitantes y su intendente es una de las personas que más peticiones responde. Esa ciudad tiene más de 20.000 usuarios de Change.org, o sea, el 10% de la población, un porcentaje alto del padrón electoral. Es un incentivo muy grande que el intendente pueda usar la petición ciudadana como un canal de resolución de problemas extremadamente concretos. En la plataforma hay reclamos institucionales pero también hay temas muy concretos".

A pesar de que se trata de una escala diferente, en la ciudad de Buenos Aires pasa algo similar y el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta es uno de los más activos en esta plataforma. "Rodríguez Larreta es una figura política nacional sin embargo tiene un rol bien ejecutivo en una ciudad que tiene problemas. Larreta responde una petición por semana sobre temas muy variados. Su estrategia es contestar 'sí, vamos a hacer esto' o "no, por tal motivo'. Esto es muy interesante para los que tienen un rol ejecutivo y tienen su perfil en Change.org y que es usar la plataforma para decir que no. Lo cual me fascina porque se explica por qué determinado tema puede ser inviable desde el punto de vista político o presupuestario. Muchos usan la plataforma para dar una versión más educativa de por qué algunas cosas no se pueden hacer". Por otro lado, la plataforma electoral de Change.org brinda a los candidatos una oportunidad concreta para expresar públicamente sus posturas ante temas que, por lo general, están ausentes en los grandes debates electorales.

¿Qué sucede si los políticos no responden a una petición? Puede suceder que los políticos no respondan formalmente a una petición pero actúen y se pongan en marcha. "Es lo que sucedió con la Ley de Electrodependientes, una ley que se consiguió porque un diputado se reunió con la persona que hizo la petición y la ley fue sancionada. Pero nadie respondió formalmente", explica Wright.

En total, desde su lanzamiento en 2013, las personas que iniciaron peticiones en Change.org consiguieron 1300 victorias y, en los últimos 12 meses, más de 290 personas declararon su petición como "victoria" al conseguir el objetivo concreto que se habían propuesto. En el ranking de peticiones en Argentina, primero figuran los temas vinculados a la salud, seguido por derechos de los animales, actualidad política y judicial, educación, derechos económicos y medio ambiente.