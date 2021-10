Julio Chávez reveló qué pasó con Hugo Moyano tras interpretar a El Tigre Verón

El próximo domingo 17 de octubre eltrece estrena la segunda temporada de la serie El Tigre Verón, que tiene a Julio Chávez como protagonista en la piel de un líder sindical del gremio de la carne. En este contexto, el actor estuvo en el programa Almorzando con Mirtha Legrand, conducido por Juana Viale, quien le preguntó acerca de la reacción del sindicalista y presidente de Independiente, Hugo Moyano, ante el contenido de la producción y este contó que “fue un momento delicado” y se sintió “un poco solo”.

“¿Moyano se enojó en la primera temporada con ciertas similitudes que había en la ficción?”, le consultó la conductora al artista, quien contestó: “No puedo decir que Moyano se enojó porque no hablé yo con él pero algo sucedió con él o con algo de su entorno”.

Chávez, de 65 años, añadió que el exsecretario general de la CGT y quienes lo rodean “rápidamente comprendieron que era una ficción” y explicó que él mismo salió a hablar con algunas “personitas del medio” para explicarles que su trabajo no es hacer ficción “sobre vidas de seres humanos vivos y que, en principio, pedía disculpas si se creía eso”.

Julio Chávez como El Tigre Verón Gentileza Polka

Por otro lado, el actor con una amplia trayectoria en teatro y televisión confesó: “Fue un momento para mí personalmente muy delicado porque me sentí que tenía que salir a confrontar con un espacio en el cual yo no me meto, que es el espacio político, pero también entendí que no puedo ser tan ingenuo de no suponer que eso puede llegar a pasar, de manera que no había que hacerse ni el piola, ni el canchero, ni el patotero, sino salir y decir ‘señores, acá esta el límite, este es el encuentro entre dos espacios, y si nos saludamos o hablamos así no significa que estamos en el espacio del otro”.

Si bien el protagonista de El Puntero, Farsantes y El Maestro admitió que El Tigre Verón tiene referencias de un sindicalista o de lo que tiene que ver con un sindicato, planteó que si cada vez que hace un papel, los gremios se molestan con él, debería estar en juicio con abogados y maestros de danza, entre otros.

“Entiendo que un intérprete no puede hacerse el desentendido, o sea que si teme o si sabe algo así, tiene que chequear: ¿esto no esta en relación con esto? Ahora, por otro lado, puedo comprender que otros espacios crean que se está hablando de eso, pero no es así. Es que si no yo haría periodismo y no hago periodismo ni documental, sino que hago ficciones, que es la manera que tengo de reflexionar sobre el ser humano y no enjuiciar”, continuó Chávez también en respuesta al entorno de Moyano.

El prestigioso actor volvió a repetir que se trató de un momento “muy delicado” y señaló que se sintió “un poco solo”. “¿Por qué solo?”, preguntó Juana, a lo que el director de teatro contestó: “Porque no podía ir a refugiarme a ningún tipo de entidad. Porque entiendo que uno tiene que transformarse en su propia entidad y salir a defenderse y entendí que la entidad soy yo y mi oficio y que conmigo y con mi oficio era suficiente para defenderme”.

Finalmente, el ganador de cuatro premios Martín Fierro concluyó: “Eso para mí me fortaleció... a un ser humano como yo, que soy muy miedoso y muy respetuoso, sobre todo muy miedoso y respetuoso es como consecuencia”.