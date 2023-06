Elecciones 2023: Aníbal Fernández aseguró que Massa va a tener la lapicera si gana y no Cristina

escuchar

Mientras continúa la investigación para intentar dilucidar qué pasó con Cecilia Strzyzowski, y cuando los fiscales creen que César y Emerenciano Sena, y Marcela Acuña, son quienes la asesinaron, hoy habló sobre la causa el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Dijo que no es un “caso político”, sino policial, y así respaldó la postura del gobernador chaqueño, Jorge “Coqui” Capitanich, quien tenía vinculaciones con la familia piquetera y les redirigía planes de viviendas para construir.

“El caso es policial, liso y llano; que lo quieran convertir en un hecho político es otra cosa”, sostuvo el funcionario en sintonía con el mandatario provincial oficialista. El día que fue a votar, el pasado 18 de junio, Capitanich se había manifestado en el mismo sentido. “Intentaron transformar un hecho policial en uno político”, dijo en ese momento el gobernador para quejarse del accionar de la prensa y de la oposición.

En tanto, Aníbal Fernández contó también que la Gendarmería fue convocada para utilizar el georadar en los allanamientos del fin de semana. “Trabajó nuestra gente, con todo lo necesario; y no nos vamos a detener. Por las nuestras pusimos unas recompensas de 5 millones de pesos para quien pudiera aportar datos, que la llevaríamos a 10 millones si fueran datos concretos y con un aporte mayor que permitiera dilucidar el hecho”, detalló.

Massa, con la lapicera

Ya activo Sergio Massa en su rol de candidato presidencial con apoyo mayoritario dentro del oficialismo, el resto de la coalición se plegó a darle apoyo al ministro de Economía. Y pese al pacto que tiene el líder del Frente Renovador con el kirchnerismo, esta mañana el ministro de Seguridad -quien suele expresar la postura del riñón cercano al presidente Alberto Fernández- se mostró seguro de que, si el titular del Palacio de Hacienda gana las elecciones 2023, tendrá Massa la lapicera y no Cristina Kirchner.

“Si yo te digo que es domingo, rallá el queso”, aseguró el ministro en ese sentido, luego de que le consultaran si el líder de la cartera económica iba a tener el control o si lo haría presionado por la exmandataria y por La Cámpora, una discusión que atravesó toda la gestión del presidente Alberto Fernández. “Le dijeron que le van a marcar la cancha [a Massa]”, le comentaron a Aníbal Fernández, quien para responder incluso deslizó: “Sabés qué le van a marcar…”.

Las declaraciones del funcionario se dieron durante una conferencia de prensa en el marco de la presentación del Sistema Único de Registro de Denuncias por Violencia de Género (URGE) en el Salón Mujeres de Casa Rosada.

Seguro de que el ministro de Economía llevará al oficialismo a la victoria y de que hoy el poder en el Gobierno “está donde tiene que estar”, Aníbal Fernández contó cómo fue su acercamiento con el embajador Daniel Scioli, como apoderado de su espacio, en el momento en que el exgobernador estaba subido a la carrera presidencial.

“Me convocó Scioli para trabajar con él. Yo acepté, me gustó. Lo único que le pedí es si él estaba convencido de que iba a ir hasta el fondo porque si no, no tenía muchas ganas de empezar a trabajar y después levantar el caballo. Empezamos a trabajar, nos conocemos hace mucho tiempo, pero nunca habíamos trabajado juntos en equipo. Me resultó bárbaro. Él me dice lo mismo”, sostuvo en cuanto al tiempo en que se encargó de plantarse contra el kirchnerismo mientras todavía no existía la fórmula de unidad y el embajador estaba cohesionado con Fernández. Ahora, Scioli considera que recibió una traición del Presidente en el armado final.

Tras el acuerdo hecho entre las distintas terminales de Unión por la Patria para definir el binomio Sergio Massa - Agustín Rossi, hoy Aníbal Fernández negó que La Cámpora haya ingerido en esa medida. “A pesar de que mi situación con La Cámpora es horrible, no es una decisión de ellos; es una decisión superestructural donde la vicepresidenta y el Presidente toman decisiones en función de una lista de unidad. Si es esta, a la que adhiero fervorosamente porque creo en ese tipo de cosas, bueno, evidentemente hace que impida que pueda seguir Daniel con su propuesta que a mí me encantaba y que creo que hubiese dado muy buen resultado”, analizó.

Entonces, dijo que cuando la resolución pasa por los dirigentes de mayor poder “no hay mucho para discutir” y, fiel a su estilo, bromeó: “No me bajé del caballo, me bajaron”.

LA NACION