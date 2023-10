escuchar

El secretario adjunto de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Luis Barrionuevo, reiteró este martes su apoyo al líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y aseguró que utilizará su sindicato para fiscalizar 11 provincias en las elecciones del 22 de octubre. “Milei es el presidente del futuro” , sostuvo, y pronosticó una victoria del libertario en primera vuelta.

Consultado en Radio Mitre sobre su “alianza” con Milei, Barrionuevo aclaró: “Yo dije en Catamarca que me gusta Milei y creo que gana en primera vuelta. Eso fue todo lo que dije. Después vino el agradecimiento de Milei, después nos juntamos y hablamos un poco del menemismo y de todo lo que tiene que ver con el mundo laboral. A él le gusta el sistema Uocra, por ejemplo -que nosotros quisimos implementar hace mucho-, que es el seguro de desempleo que garantiza un fondo de despido (...) Me parecía bastante piola haberlo hecho y ahora los empresarios gastronómicos están totalmente de acuerdo) Todo es para agilizar la posibilidad de más empleo”.

Acto seguido, el dirigente sindical les envió un mensaje a quienes lo califican como “casta” y cuestionan su alianza con el candidato a presidente de LLA, como lo hizo Patricia Bullrich en el debate presidencial. “Si yo soy casta los mantengo a todos ellos que serían recontra casta, proque ellos nunca trabajaron, viven de la política. Te digo, a Patricia [Bullrich] yo la acuné en el sindicato gastronómico en la calle Alberti en el 88. Vino a verme para incorporarse a la campaña de Menem (...) Me pidió jugar al tenis con Menem (...) Ha venido como ministra al Congreso de Gastronómicos y sabe bien que gastronómicos es uno de los mejores gremios de la Argentina. Entonces, la han asesorado por el temor que tienen ellos del control y la fiscalización que podemos brindar nosotros a Milei. Milei es el presidente del futuro, no tengan dudas, y va a ganar por mayoría en primera vuelta”.

Milei y Barrionuevo Archivo

Posteriormente, Barrionuevo justificó sus dichos a partir de sus viajes a las 11 provincias que su sector fiscalizará en el marco de las elecciones del 22 de octubre y detalló que le sumará a Milei más de 200 mil fiscales a nivel nacional. “Él tenía una estructura de las PASO y yo cepillando la elección de las PASO te puedo decir sin equivocarme que Milei estuvo en el 35-37%, pero hubo lugares donde no se fiscalizó. No es que le robaron votos, sino que no tenía estructura y ahora la va a tener”.

Más tarde, insistió en plantear que quienes lo tratan de “casta” lo hacen por temor a la capacidad de fiscalización de su sector, y cuestionó: “A los que hablan les digo que el silencio es salud, porque viven de los recursos de nosotros. La Pato, ¿cuántos años hace que vive del Estado? Ella es casta, como lo es [Cristian] Ritondo, [Hernán] Lombardi, [Néstor] Grindetti y todos los que mencionan a Barrionuevo. Cuidado eh, cuidado que conozco toda la historia de cada uno de ellos. Así que les digo, mejor traten de ayudarla a Patricia a ver si tiene la ilusión de entrar al balotaje, que creo que no tienen ninguna chance”.

Luego, preguntó: “¿Qué culpa tengo yo de que se les haya mancado el caballo del comisario que era Horacio Rodríguez Larreta? Ese era el candidato natural de Cambiemos. Después se destruyeron. Vino uno que los dinamitó, que se llama Mauricio Macri . Macri los dinamitó”. De esta forma manifestó su lejanía del espacio y aseguró que su intención no es otra que la de “acompañar y constuir la Argentina”. En esa línea pidió que “no lo ataquen más de la manera en que lo atacan a Mieli”, y consideró que el candidato de LLA capitalizó “la bronca” de la ciudadanía y “se los comió” a Unión por la Patria y Juntos por el Cambio “de la noche a la mañana”.

