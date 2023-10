escuchar

Disconforme con que la salud no haya sido un tema en los debates presidenciales, la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aseguró este miércoles a la mañana que si es elegida le va a cortar la atención sanitaria a los extranjeros no residentes. “Van a tener que pagar” , dijo la referente de Pro, quien se quejó de que no haya “reciprocidad” de otros países con la Argentina, cuando acá se reciben a todos los pacientes.

“Vamos a presentar una ley en el sistema nacional de salud: el que no resida en la Argentina, tiene que pagar. Y si dice ‘no tengo plata’, tendrá que venir con un sistema pago de salud”, sintetizó la postulante, quien acotó: “No vamos a permitir que gran parte de la salud pública argentina vaya a quien no está pagando impuestos”.

En ese sentido, aclaró que la asistencia seguirá sin cargo para los ciudadanos internacionales que vivan en el país, ya que a través de los impuestos que pagan acá, también “ponen dinero” en el sistema. “El que no pone dinero en el sistema de salud y viene a atenderse como si la Argentina fuera un país que puede atender a cualquiera, no va”, enfatizó en Radio Continental.

Sin embargo, la exministra de Seguridad macrista hizo una salvedad. Dijo que el servicio de accidentología se mantendrá, porque los médicos tienen obligación de atender en esos casos. “Pero luego hay que pagar los gastos. Eso que pasa en cualquier lugar del mundo. No tenemos reciprocidad en la Argentina con Bolivia, Chile, Brasil; con nadie. Nosotros atendemos a todos. Los que vengan organizadamente sacando turnos, que además hay intermediarios en el medio, todos van a tener que pagar”, sentenció.

Asimismo dijo que su gestión, en caso de acceder a la Casa Rosada, promoverá una mayor “articulación y eficiencia” del sistema público para que los argentinos tengan una tarjeta que les permita hacer consultas en cualquier punto del país. “Hay que digitalizar todo el sistema para que si a vos te pasa algo porque te fuiste de vacaciones a Humahuaca tengas tu historia clínica de manera digital”, sostuvo Bullrich, quien dijo que también acelerará el uso de la telesalud.

En julio de este año ya habían causado repercusiones los dichos de su candidato a vice, Luis Petri, cuando pidió “terminar con los tours sanitarios de extranjeros” que vienen a atenderse a los hospitales públicos y después regresan a sus países, según planteó. Eso le valió en su momento una catarata de críticas de sus detractores. Pese a eso, Bullrich volvió a utilizar la misma postura que su compañero de fórmula hoy. “Los extranjeros que vengan en tours, van a tener que pagar”, reafirmó la presidenciable.

LA NACION