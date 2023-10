escuchar

Después de que el Gobierno anunciara que los usuarios podrán definir si mantienen o no el subsidio en las tarifas de transporte público, en un intento de mostrar lo que saldría si no se le aplicara la ayuda estatal y en un dardo hacia los candidatos opositores que se quejan por esos aportes, el presidenciable libertario, Javier Milei, redobló la apuesta esta mañana. Dijo que, en caso de acceder a la Casa Rosada, privatizaría el servicio de trenes, operado ahora por la empresa Trenes Argentinos, una sociedad del Estado.

“No podemos seguir con estos niveles de déficit. Y la realidad es que es un oxímoron tener un Estado empresario porque no cumple el rol de un empresario . Debería correrse el Estado del medio. Cuando lo hace el sector privado, lo hace mucho mejor”, sentenció el líder de La Libertad Avanza este miércoles en A24.

Así, Milei fue consultado por si el funcionamiento de los trenes debería dejar de ser público, y aseveró: “Sí, absolutamente. De hecho cuando teníamos el mejor sistema ferroviario del mundo era inglés”.

En este contexto, el libertario reforzó que se buscará eliminar los subsidios. “Tenés que eliminar los subsidios, pero recalibrando la ecuación económica financiera del contrato”, dijo, y explicó: “Para decirlo fácil, es que el retorno que tiene la inversión sea superior a tu costo de oportunidad. La tasa de interés que cuesta financiar el proyecto hace que cuando el contato cumple esa condicion, se te esta retribuyendo toda la inversion que hiciste”. De esta manera, advirtió Milei, “eso tienen consecuencias en términos de servicio”.

Al evaluar la regulación de las compañías, el diputado nacional de La Libertad Avanza indicó que no se regularía solo el precio, sino la frecuencia y la calidad. “Si decidiste un modelo de regulación, se regula la calidad de servicio. Cuando no lo cumplis, tenés penalidades”, sostuvo, y consideró: “Te van a defender la caja las empresas, si no les das tarifas, te van a licuar la inversion”.

Vacantes clave

Milei prometió cubrir dos vacantes clave de la Justicia en caso de acceder a la Casa Rosada. Dijo que tiene decidido el reemplazo para el lugar que dejó Elena Highton en la Corte Suprema como también ponerle fin al larguísimo interinato de Eduardo Casal como jefe de los fiscales. Ambas vacantes, sin embargo, necesitan de un acuerdo del Poder Legislativo. “Voy a cubrir lo que tenga que cubrir, pero a la reforma de la Justicia la deben hacer los propios jueces. Debe ser independiente. Yo no me voy a meter porque estoy limpio, no estoy sucio” , dijo el candidato libertario en A24.

