Satisfecha por su desempeño en el segundo debate que se hizo anoche en la Facultad de Derecho de la UBA, la presidenciable de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, analizó esta mañana que pudo ir “al hueso” con sus ideas, y volvió a denunciar complicidad en el armado de listas entre sus dos competidores principales: el libertario Javier Milei y el oficialista Sergio Massa. Incluso deslizó una ironía con respecto al rol del ministro de Economía. “Tiene más candidatos con Milei que en Unión por la Patria”, sostuvo la referente de Pro.

Convencida de que el líder del Frente Renovador hizo una “estrategia” para acercarle postulantes al economista, que desembarcó en la política en las legislativas de 2021, Bullrich entendió en Radio Mitre que los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) “demostraron que la honestidad no es su virtud” y marcó: “Milei es una persona con un equipo muy chico, que ha aprovechado para llenarlo de personajes que no garantizan ningún cambio”.

Dijo, además, que sus seguidores en distintas partes del país le cuentan “quiénes son y qué historia tienen” las personas que integran las boletas libertarias, y acotó en la misma línea: “Es muy fuerte porque es un espacio vacío que se llena con quien intenta copar esa estructura para tener más candidatos, que en definitiva no van a ser de Milei, van a ser de quien les pague”.

La candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y sus contrincantes de La Libertad Avanza, Javier Milei, y de Unión por la Patria, Sergio Massa AGUSTIN MARCARIAN - POOL

En tanto, admitió que en Juntos por el Cambio hay gente que llegó desde otros espacios -como la acusó el diputado libertario anoche-, pero remarcó que ellos son “una fuerza compacta”. Insistió también en que es contradictorio que en La Libertad Avanza digan que van a “romper con el statu quo”, mientras están en sintonía -según planteó- con el massismo. “Es como que la esencia de su pensamiento se cae”, consideró Bullrich.

Anoche, pese a que la cambiemita ya le interpuso dos denuncias penales, Milei volvió a tildarla de “montonera asesina”, algo que la exministra de Seguridad macrista volvió a negar esta mañana. “No soy ni montonera, ni asesina. Soy una luchadora, una persona que la gente conoce, he tenido una conducta clara. Llegué a ser candidata con esfuerzo, con dedicación, con capacidad para serlo. Milei que diga lo que quiera”, dijo, para minimizar las acusaciones del libertario, la postulante que asume su paso por la Juventud peronista durante los 70, pero que asevera haber aprendido que el uso de las armas no es la vía para llegar al poder.

“Fuimos [al debate] con una idea respecto a por qué creemos que la Argentina necesita un cambio y a por qué lo representamos nosotros. Fuimos fuertes. Fuimos al hueso, fuimos al fondo, con nuestras verdades. Así se vivió, así la gente lo interpretó”, resumió sobre su performance.

