Decidido a votar al candidato libertario Javier Milei de cara al balotaje, el legislador porteño Roberto García Moritán opinó este lunes sobre las críticas que su esposa, Carolina “Pampita” Ardohain, le giró al líder de La Libertad Avanza (LLA) por su posicionamiento sobre la libre portación de armas. Dijo al respecto que su pareja lo hizo desde un lugar de “madre preocupada” y aclaró que él tampoco quiere que esté “la gente armada en la calle”.

Cuando Milei se impuso en las PASO, la modelo dijo primero en LAM que prefería mantenerse al margen de los posicionamientos políticos, pero luego indicó: “Una de las cosas que más me preocupan [de Milei], y hoy lo hablaba con uno de mis hijos en casa, es la posibilidad de comprar armas al tener una mayoría de edad. ¿Eso como sería en el país? Los ejemplos que tengo de afuera, de otros países, es que no hay un testeo previo de la salud mental de las personas que compran las armas. Como sabemos hay tiroteos en colegios, cines, teatros; no sé si ese es el país que quiero para mi familia a futuro y es una de las cosas que más me preocupan de Milei. También habló de la venta de órganos, de la privatización de los colegios públicos y de la salud pública”.

Esas expresiones le valieron la reacción de parte de los seguidores del espacio opositor y hasta del propio candidato, que alegó que no pretende introducirle cambios a la legislación actual, pero sí hacerla cumplir, pese a que se mostró en varias oportunidades a favor de la libre portación e incluso figura en su plataforma electoral. “Pareciera que se guiaran más por chimentos de peluquería que por propuestas concretas que nosotros hacemos”, se quejó en ese momento Milei contra Pampita.

Sin embargo, García Moritán es uno de los referentes de Juntos por el Cambio que ya expresó públicamente su voluntad de apoyar la carrera del libertario hacia la Casa Rosada en esta segunda vuelta donde competirá con el ministro de Economía y postulante oficialista, Sergio Massa.

“Lo hizo como una madre preocupada”

Seguro de que Milei expresa un cambio en relación con esta administración, el representante de Republicanos Unidos ahondó esta mañana sobre lo que había pasado con su esposa y madre de su hija Ana. “Ella es una mujer independiente, con ideas propias, con una mirada del mundo, muy preparada. Por supuesto tiene su opinión sobre diferentes temas”, inició el legislador porteño en Radio Urbana Play sobre Pampita, a la vez que aseguró que estas distintas opiniones entre ambos no generaron ningún tipo de debate en su casa.

Convencido de que en su momento la modelo recibió cuestionamientos de los libertarios porque “son tiempos de gente con ideas muy radicales y mucho nervio en la calle”, marcó: “No hay que dramatizar, cada uno puede plantear sus posturas desde el lugar que lo hace. Ella lo hizo como una madre preocupada y me pareció razonable el planteo”.

Así, alegó que él tampoco está de acuerdo con todas las políticas del líder de La Libertad Avanza. “Hay muchos aspectos de lo que Milei propone, o de que lo que en algún momento propuso, con los que no me siento cómodo tampoco. La razón por la que lo apoyo no tiene que ver con una idea en específico, sino que me parece que representa más una Argentina de cambio”, consideró.

En tanto, dijo que no está a favor de la difusión del uso de armamento que pregonan ciertos sectores libertarios. “Preferiría que no hubiera armas. Pasa que hay una realidad que es concreta: hoy los que tienen las armas las consiguen por el mercado ilegal y todos sabemos para qué las usan. Hay que poner un orden a esa cuestión; pero no, yo no quiero la gente armada en la calle, sin lugar a dudas”, cerró.

LA NACION