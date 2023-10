escuchar

La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (Acera) denunció públicamente que el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y su postulante para la Cancillería, Diana Mondino, están frenando las acreditaciones para corresponsales provenientes del exterior para cubrir las elecciones del 22 de octubre desde su búnker electoral que está ubicado en el Libertador Hotel, en el barrio porteño de San Nicolás.

El reclamo se realizó en un comunicado emitido este viernes por la mañana: “Acera, a través de su presidente Alejandro Di Giacomo, se encuentra realizando gestiones directas con el equipo de prensa del candidato presidencial Javier Milei, y con su responsable de Asuntos Internacionales, Diana Mondino, ante la marginación de prácticamente toda la prensa de medios extranjeros, que no ha sido acreditada para el domingo en el interior de su búnker de campaña”.

Cierre de campaña de Milei de cara a las elecciones presidenciales Santiago Filipuzzi

“Representa una acción que limita seriamente las posibilidades ejercer la labor profesional y, de algún modo, discrimina entre medios de prensa. El equipo de campaña argumenta que no tiene lugar, pese a que no hubo impedimentos en las acreditaciones del cierre de campaña. De no prosperar, también haremos el reclamo a las autoridades electorales”, advirtieron desde el organismo.

El miércoles pasado, Milei encabezó el acto de cierre de su campaña en el Movistar Arena de Villa Crespo. Las pantallas del estadio mostraron escenas de las caravanas del candidato por distintos puntos del país, su discurso la noche de las primarias y distintas postales de la campaña, con la banda sonora de la película Rocky. Después, proyectaron un video del líder libertario con traje de presidente y estética de cadena nacional. “El kirchnerismo es la casta más burda que tenemos que desterrar”, dijo en el clip con dos banderas argentinas a su lado, como si ya estuviera en la Casa Rosada.

El acto de cierre de campaña de Javier Milei en el Movistar Arena LA NACION/Santiago Filipuzzi

Pese a que en este acto Milei buscó mostrarse como ya ganador, también hubo imágenes con edificios derrumbándose, incendios, explosiones y bombas atómicas, algo que también ocurrió en el cierre de campaña de las PASO, cuando todavía en LLA peleaban por un tercer lugar digno. Solo que ahora, según aseguró el libertario en el escenario, la elección del domingo podría definirse a su favor.

Esta vez, a diferencia de agosto, Milei saludó a Fátima Florez, su actual pareja, que estaba al costado del escenario. La actriz habría comenzado su relación con el candidato antes de las PASO, pero no fue hasta dos semanas después de las primarias cuando se confirmó que estaban juntos, y se mostraron públicamente por primera vez en su aparición en el programa de Mirtha Legrand el 8 de octubre pasado.

Fátima Florez le envía un beso a su pareja, Javier Milei

“Primera vuelta la puta que lo parió”, arengó Milei. Los que lo conocen bien aseguran que el líder libertario es “bilardista” y que en privado reconoce que espera un ballottage con Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria, la coalición oficialista. Pero en la recta final, en LLA instalan públicamente la idea de que se pueden alzar con el triunfo el domingo, para generar expectativa y empujar los votos.

Pese a que en La Libertad Avanza minimizan el acuerdo político con Luis Barrionuevo, entre los concurrentes se hizo notar un grupo de afiliados gastronómicos. El líder gremial colaborará con la fiscalización del domingo, especialmente en la provincia de Buenos Aires, y proveerá de recursos materiales y humanos para operar una aplicación de celular que le permitirá a los fiscales advertir por la falta de boletas y transmitir los resultados de sus mesas electorales en tiempo real.

LA NACION