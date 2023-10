escuchar

Con una Mirtha Legrand estudiosa, conocedora de la actualidad, siempre sincera y de vuelta al ruedo, el regreso 2023 de la conductora a la TV con sus cenas al frente del prime time de eltrece dejó varias perlitas. No podía ser de otra manera: en la mesa, con la gran diva de la televisión estuvieron sentados por primera vez como pareja Javier Milei, y su flamante novia, Fátima Florez. Durante la hora y media que duró el envío, la diva de los almuerzos no dejó pasar la oportunidad para tildarlos de “raros” y reprobar la imitación que la artista hace de ella. Por su parte, el candidato a presidente por La Libertad Avanza y la humorista también protagonizaron momentos que llamaron particularmente la atención: gestos de amor, la obsesión del economista y el sobre que Moria Casan le pidió a la imitadora por usar su nombre sobre el escenario.

Mirtha de violeta, ¿casualidad?

Mirtha Legrand regresa a la pantalla de El Trece con La Noche de Mirtha Sus primeros invitado candidato presidencial, Javier Milei, y su novia, la imitadora Fátima Florez Storylab

Apenas la locutora nombró a Mirtha Legrand luego de presentar a los invitados y la figura de la conductora se vio de nuevo en la cabecera de la mesa, tanto Javier Milei como Fátima Florez se mostraron por demás emocionados. “Bravo”, gritó la artista, comenzó a gritar y esbozó un cantito de cancha: “Olé, olé, olé, olé”. De inmediato Mirtha comenzó a revolear la servilleta y Florez la siguió. “Gracias chicos por estar acá. Jamás hago eso con la servilleta, pero me salió del alma”, explicó. “Pero está bien que lo haga, si hasta se vino lookeada de violeta. Me parece bárbaro”, señaló el ahora hombre de la política rápido de reflejos. “Sigamos pintando todo de violeta”, continuó, y soltó un gesto de complicidad. “Es tu color, ¿no?”, le preguntó Mirtha. “Es el color de La libertad avanza”, confirmó Milei. “Ah, así se llama tu partido”, se desentendió rápido la Chiqui, y siguió con otro tema.

El sobre de Moria

Durante la noche, salió a flote de nuevo el enfrentamiento entre Fátima y Moria Casan. Todo comenzó cuando la conductora le preguntó a la artista si le interesaba la política y la respuesta fue afirmativa. “Por supuesto que veo lo que sucede en el país, y además por la composición mía de algunos personajes estoy obligada a saber”, arrancó a explicar la humorista. “Uno de los primeros fue Cristina. De los exitosos”, intervino la conductora. “Todos son exitosos”, reaccionó Fátima. “Para mi el de Cristina, el de Susana, el de Moria… ¿Qué te pasó con Moria?”, aprovechó Mirtha para introducir el tema.

“A ella le pasó conmigo. Yo estaba haciendo mis temporadas como todos los años y empezó a sentirse molesta porque no quería que yo la imite. O que si yo la invitaba quería que le mande un sobre con plata”, respondió Fátima. “Yo no tengo problema si le tengo que...no hay antecedentes porque si no, no podría haber shows en Las Vegas. No hay ningún marco legal, pero yo no tendría problemas si ella quiere que yo le pague”, explicó la actriz y humorista. Un rato después, Milei también habló de sobres pero para pegarle a la prensa.

“No te salgo”

Mirtha no dejó pasar la oportunidad para decirle a Florez que la imitación que hace de ella no le sale muy bien. “Eso es un mito”, se defendió la artista de inmediato. “Eso es un mito, no es verdad”, repitió. “Muy bien no te salgo”, repitió, muy segura, la conductora. “No debo tener una personalidad muy definida porque no te sale”, insistió. “Sí me sale. Me encanta que Fátima me imite. A Marcela le gusta también, ¿no, queridas? Le mandamos un besito. Mar del Plata, allá vamos. Chic, chic, chic, chic”, ensayó Florez impostando la voz de Legrand, y la diva no pudo más que aplaudir.

“Ustedes son raros”

“El otro día en un discurso mencionaste una cifra. 540, creo. ¿Se la dedicaste a alguien?”, preguntó Mirtha a sus invitados luego de un largo segmento de Milei hablando de sus ideas políticas y de sus perros. De inmediato, la pareja se miró. Tenían las cejas levantadas. “Creo que era para mí”, confesó Fátima. “En realidad tiene varios significados: es cuando alguien te da ´una vuelta y media´. Eso es 540. Cuando alguien te da una vuelta, y media encima. De nuestra conexión, ¿entendés?”, agregó por demás entusiasmada. La otra explicación. “Por las tres reformas de las tres generaciones: 180 por 3 ¿cuánto da? 540″, respondió, y le dio a su tono de voz una nota tétrica. “ahhh”, respondió Mirtha, se llevó la mano a la pera y luego de un breve silencio y aún confundida, lanzó: “Son raros ustedes”. “Para mi somos tal para cual”, respondió Fátima, y estiró las manos para tocar las de su amado.

No como Luis Miguel

En un momento de la noche, Milei quiso hacer gala de su convocatoria. Para ello, recordó uno de los actos que realizó en la ciudad de Buenos Aires. “Uy, lo que va a ser eso”, reaccionó Mirtha cuando Milei contó que el cierre de campaña lo va a hacer en el Movistar Arena. “Yo no lo conocía, fui a ver a Luis Miguel ahí. Es impresionante”, agregó, sorprendida por la capacidad del lugar. “Nosotros metimos más (gente)”, acotó entonces Milei en relación al evento que ya realizaron en ese mismo predio. Mirtha, con seguridad, sostuvo su idea. “No sé, estaba lleno lleno”, recordó. “Mire que nosotros metimos 15 mil personas”, siguió el candidato. “Había 16 ese día”, cerró la gran diva de la televisión, y puso fin a la discusión.

