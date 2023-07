Elecciones 2023: el gesto de Patricia Bullrich cuando le cantaron “presidenta” frente a Horacio Rodríguez Larreta

escuchar

La interna de Juntos por el Cambio atravesó momentos álgidos entre los presidenciables de Pro Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, pero anoche, cuando salieron a celebrar el triunfo de su alfil Ignacio “Nacho” Torres en Chubut, buscaron mostrar unidad y le pusieron paños fríos a las fricciones. Es que no solo se saludaron con un beso sobre el escenario, sino que también se comprometieron a trabajar juntos después de las elecciones del 13 de agosto. Y lo que más llamó la atención fue un gesto que hizo la exministra de Seguridad cuando el público militante le cantó “presidenta” frente a su competidor.

Con Torres parado entre ambos, el primero en hablar fue el jefe de Gobierno porteño, quien sostuvo que siempre debían estar en unidad “para ganarle al kirchnerismo”. Cuando terminó su alocución, llegó el saludo con beso a Bullrich, quien después se dirigió a los seguidores chubutenses.

“Buenas noches”, saludó la exministra macrista y empezaron los gritos. “Patricia, Patricia”, la arengaron primero. “Quiero felicitar en este momento histórico al nuevo gobernador de la provincia de Chubut, a Ignacio Torres, y al nuevo vicegobernador, Gustavo Menna”, comenzó la funcionaria de Pro, que celebró la victoria de su delfín provincial.

“Acá se terminaron los ciudadanos sometidos por el poder, porque Juntos por el Cambio viene a cambiar el poder clientelar por el derecho de una sociedad que quiere ser libre. Vamos, Chubut, a salir adelante. No nos amedrentemos”, pidió Bullrich, y fue en ese momento cuando desde la tribuna cantaron: “Se siente, se siente, Patricia presidente”.

Enseguida, la exministra levantó su mano en señal de que pararan, ante cierta incomodidad de Rodríguez Larreta. Entonces, Bullrich dijo: “El 13 vamos a discutir con Larreta quién es presidente, pero ahora vamos tranquilos, vamos tranquilos, eh. Vamos tranquilos, ¿está? El 13 lo discutimos”. Así, el jefe de Gobierno porteño le palmeó la espalda y sonrió.

“Ahora estamos acá apoyando a Nacho, a Gustavo, a todos los chubutenses, a todos los que ganaron intendencias, a Ana Clara [Romero] que la peleó, a todos. Así que hoy estamos con ustedes, eh. El 13 discutimos con Larreta y veremos quién gana, pero hoy vamos por otro camino, vamos por el camino de la unidad, dale”, siguió la precandidata, lo que derivó en los aplausos de la militancia.

Más tarde, y luego de críticas al kirchnerismo, Bullrich insistió: “Yo le pido a Horacio que juntos, sea quien sea que gane las elecciones dentro de Juntos por el Cambio, nos comprometamos a ayudar a Chubut para que salga adelante. Gane quien gane, vamos a darle a Chubut lo que Chubut merece, es un acuerdo de gobernabilidad para Chubut”. Rodríguez Larreta asintió.

Para cerrar, y en una actitud que no se veía desde hace tiempo en la oposición, Bullrich sostuvo: “Vamos adelante; no sé si va a ganar Horacio o voy a ganar yo, no importa. Vamos adelante y vamos a lograr juntos un cambio en la Argentina, en Chubut, que lo van a recordar por años. Vamos todos juntos”.

