escuchar

A cinco días del balotaje presidencial entre el candidato de Unión por la Patria (UxP) Sergio Massa, y el contendiente de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei, en Tucumán comenzaron a circular colectivos con boletas del oficialista pegadas sobre los parabrisas. Según consignó el diario local La Gaceta se trataría de más de 400 unidades, que además también incluyen mensajes sobre presuntas medidas que tendrían lugar si cada uno sale electo.

Los mensajes incluyen posiciones acerca del propio transporte público, en el que se ratifica que con Massa y el gobernador peronista Osvaldo Jaldo estaría “garantizado” mientras que con Milei sería “el fin”, y también de la vacunación, que promete que con el actual ministro de Economía de la Nación sería gratis contra el Covid, la gripe, el neumococo y la BCG, y que si es electo el libertario se deberían pagar precios “exorbitantes” por el servicio.

Los carteles con explicativos de campaña pegados en los colectivos a cinco días del balotaje presidencial X (exTwitter)

Posteriormente habló uno de los impulsores de la campaña, el vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (Aetat) Sergio Berretta, y se encargó de explicar al mismo medio los motivos detrás de la decisión: “Es un momento histórico, donde todos debemos expresar lo que sabemos y lo que sentimos. Desde un sector empresario, de motu proprio, salimos a mostrar y expresar lo que va a pasar en caso de que sea presidente Sergio Massa o sea presidente Milei, por información de la propia oposición. Esto no es una campaña del miedo, son expresiones para que todos las tengamos en cuenta, realidades que van a suceder”.

Berretta contó también que su apoyo a Massa no es incondicional, y pidió también por mayor federalismo: “No vamos a dejar de lado las críticas al gobierno nacional por la forma de distribución de las compensaciones tarifarias, que perjudican notoriamente a todo el interior del país. No vamos a dejar de gestionar mayor federalismo en esta distribución como en el resto de los servicios. Ahora, si analizamos las campañas y la información que tenemos de la propia oposición, vemos que Massa tiende a expresar una unión nacional donde todos seamos parte, garantizó mayor federalismo. Tenemos una estructura de nación, provincias y municipios donde somos asistidos. Y si por el contrario sale electo Milei presidente sabemos que vamos a estar todos expuestos al libre mercado, a una dolarización que no se puede llevar a cabo y va a perjudicar a todo el mundo excepto a las multinacionales, para las cuales tenemos que trabajar”.

Más de 400 unidades habrían sido intervenidas X (exTwitter)

Por otra parte, el empresario aseguró que no fue una campaña con intervención por parte del oficialismo, sino autoconvocada: “No es institucional, somos un grupo de empresarios que expresamos lo que sabemos que va a pasar con las dos alternativas que hay. Sería beneficioso para los tucumanos que Sergio Massa sea el presidente. Esto no quiere decir que no haya errores y cosas criticables, que las hemos criticado y las vamos a seguir gestionando. Mayor federalismo, por ejemplo”.

Esta campaña tiene un antecedente reciente en Buenos Aires, cuando a partir del 19 de octubre pasado las estaciones de tren comenzaron a proyectar en sus pantallas presuntos precios en eventuales gestiones de Massa, Milei y Patricia Bullrich, que finalizó en tercer lugar en las elecciones generales. “Tarifa trenes Massa 56,23 pesos; tarifa trenes Milei 1100 pesos; tarifa trenes Bullrich 1100 pesos”, señalaron las pantallas en la estación Rivadavia para contrastar los valores con y sin ayuda pública. Pero no es solo eso. “Cuando te hablan de subsidio, esa es la diferencia en tu precio”, aseguraron los dispositivos con el sello del Ministerio de Transporte.

Carteles con las tarifas de los trenes de acuerdo a los candidatos, en la estación Constitución Gonzalo Colini - LA NACION

Sin embargo, desde el ministerio de Transporte que conduce Diego Giuliano dijeron haberse enterado de la situación a través de las fotos de los usuarios, cuando ya estaba en marcha. “Es una acción gremial”, alegaron a este medio. Lo mismo esbozaron desde Trenes Argentinos. “Es una movida de los cuatro gremios ferroviarios en defensa de los puestos de trabajo”, señalaron ante la consulta de LA NACION.

LA NACION