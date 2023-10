escuchar

La propuesta del referente libertario Alberto Benegas Lynch, quien consideró anoche durante el cierre de campaña del candidato Javier Milei que sería importante suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano, cayó mal en la Iglesia local. Esta mañana, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dijo haber quedado “azorado” por las palabas del economista, sobre todo por el hecho de que haya utilizado la expresión “mi religión católica”, como si tuviera una creencia “particular, privada y propia”.

Asimismo, el obispo designado por el Sumo Pontífice para comandar la arquidiócesis más influyente de la Argentina envió un mensaje a los votantes para el domingo y les pidió “no dejar el Evangelio en las puertas del cuarto oscuro”.

Anoche Benegas Lynch se encargó de abrir la cita de La Libertad Avanza (LLA) en el Movistar Arena y lo que más resonó de su discurso fue el momento en que valoró cómo debería posicionarse Milei con el Vaticano, luego de una serie de fricciones que ya se habían dado entre el candidato a presidente y los curas argentinos, que salieron en defensa del Papa por las críticas que le hizo el actual diputado nacional.

“Por consideración y respeto a mi religión católica creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca y suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras allí prime el espíritu totalitario”, afirmó Benegas Lynch, “un prócer del liberalismo” para Milei.

Alberto Benegas Lynch (h) y Javier Milei

“Azorado”

Este jueves, García Cuerva hizo su réplica. “Lo escuché, quedé realmente azorado, sorprendido”, fue su primera reacción en Radio Perfil. “Este es un momento en el que tratamos de pedir una Argentina unida. Vivimos en un momento violento, con guerras, agresivo. Creo que tenemos que tender puentes, la cultura del encuentro, esta idea que tanto trabaja el Papa. Y nos encontramos azorados con un cierre de campaña donde propone esto alguien, en nombre de ‘mi religión católica’, o sea, debe tener una religión particular, privada, propia”, ahondó el arzobispo de Buenos Aires, quien sentenció: “Para los católicos la figura del Santo Padre, más allá de quien sea porque convencidos estamos de que acá interviene el Espíritu Santo, no es solamente una autoridad sino que es nuestro pastor, nuestro referente universal”.

Bajo esa postura, García Cuerva explicó que lo que implica un Papa para los católicos va más allá de Jorge Bergoglio. “Es un referente muy importante para la Iglesia. Entonces decir que ‘en nombre de mi religión católica’ uno piensa en suspender las relaciones diplomáticas es por lo menos impactante”, indicó.

Dijo también que en este momento con tantas dificultades quisiera romper otro tipo de relaciones, por ejemplo, con la inflación, con la marginalidad y con las situaciones que generan “tanto dolor” entre los argentinos. “Hay que encontrar puntos de encuentro y acá nos encontramos con una nueva grieta. Incluso tomando como ejemplo la figura de Roca... La historia es maestra de vida, podemos aprender de la historia. El mismo Roca que en algún momento rompió esas relaciones diplomáticas volvió a restablecerlas 16 años después. Tenemos que aprender de la historia, no nos sirve este tipo de enfrentamientos”, manifestó García Cuerva.

Además, aseguró sentirse “impresionado” por los aplausos y gritos “en nombre de la libertad” que ocasionó en el auditorio Benegas Lynch con su propuesta. “Me impacta eso, que podamos aplaudir romper relaciones, quebrar vínculos, dejar de tener puentes. Me asusto como argentino”, sostuvo.

“Oportunismo” en el debate

Pero los cuestionamientos de García Cuerva no fueron solo para el lado libertario, sino que también deslizó disconformidad con lo que ocurrió durante el último debate presidencial, cuando el ministro de Economía y candidato oficialista, Sergio Massa, durante la ronda de preguntas, lo instó a Milei a pedirle disculpas al papa Francisco por sus agravios. “Me resultó muy oportunista la pregunta y la respuesta, poner en el medio al Santo Padre, en el medio a Francisco, cuando en realidad la agresión y la violencia hacia él ha seguido, y lo de ayer es una prueba de todo eso”, comentó García Cuerva.

Sin embargo, el arzobispo se mostró convencido de que el Sumo Pontífice tiene que venir igual a la Argentina, algo que estaría pautado para el año que viene, según lo que el propio Bergoglio dijo. “El pueblo quiere ver a su pastor, a su referente, más allá del presidente de turno. Así como me parecía que no valían esos análisis de cuánto tiempo recibía el Santo Padre al presidente de turno, o si le sonreía en la foto, de la misma manera el Santo Padre tiene que encontrarse con su pueblo que lo está esperando, más allá del presidente que salga elegido. Sigo pensando lo mismo: que sea quien sea, me encantaría que el papa Francisco venga a la Argentina”, manifestó.

Mensaje a los votantes

Prefirió, por otro lado, hablar de “herida” entre los argentinos en vez de utilizar la palabra “grieta”, porque dijo que de esta forma hay una posibilidad de que pensar que se “cierre como una cicatriz”.

Y para concluir envió un consejo a quienes están habilitados para ir a votar el domingo próximo: “[La idea es] animar a que vivamos el proceso electoral con esperanza. Para los que somos cristianos, no dejar el Evangelio en la puerta del cuarto oscuro, votar con los valores del Evangelio, pensando en la solidaridad, en los que más sufren, en que la Argentina tiene que salir adelante. Que no dejemos el Evangelio en las puertas del cuarto oscuro, que seamos cristianos a la hora de elegir”.

LA NACION