Javier Milei se impuso ante Sergio Massa en el balotaje con el 55,69% de los votos y es el nuevo presidente electo de la Argentina.

Este lunes, el mandatario electo recibió al expresidente Mauricio Macri para evaluar el escenario planteado tras los resultados del domingo

Continúa pendiente la reunión del próximo titular del Ejecutivo y el saliente, Alberto Fernández, prevista para comenzar la transición entre ambas administraciones.

02.30 | Cristina Kirchner suspendió su viaje a Italia

La vicepresidenta Cristina Kirchner suspendió a último momento su viaje a Italia, programado antes del balotaje. Las razones de la decisión no trascendieron.

La exmandataria tenía programado viajar al país europeo para participar de una conferencia que se titulaba “La insatisfacción democrática”, en la Universidad Federico II la más importante de Nápoles. Desde esa casa de estudios habían confirmado que se presentaría el viernes 24 de noviembre, a las 17 (hora italiana) para dar una clase magistral.

“Su presencia en nuestra universidad tendría el significado de fortalecer las relaciones entre los sistemas de educación superior de nuestros dos países y sería perfectamente coherente con la Cátedra de Cultura Argentina llevada adelante en nuestra universidad”, había destacado el rector en una carta enviada a la vicepresidenta, con motivo de su presentación.

En la misma visita al país italiano, Cristina Kirchner aprovecharía para concretar una audiencia con el papa Francisco, según había confirmado días atrás LA NACION de fuentes vaticanas. Francisco no recibía a la vicepresidenta desde el 7 de junio de 2015, cuando todavía era presidenta de la Argentina.

02.00 | Incertidumbre por la reacción de los mercados

Luego de la derrota electoral, el ministro de Economía y ahora excandidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, reunió este lunes a su equipo y confirmó que continuará en su cargo hasta el 10 de diciembre luego de que circularan versiones en torno a la posibilidad de que se tomara licencia.

A la espera de la apertura del mercado cambiario este martes y, frente el temor por una disparada del dólar, analizaron medidas para contener a la moneda extranjera, entre ellas, un nuevo tipo de cambio más alto que el que regía hasta la semana pasada para exportadores.

01.30 | Expectativa por la reunión con Alberto Fernández para la transición

Durante la noche del lunes, como informó LA NACION, avanzaban las negociaciones para que este martes comience la transición entre la administración de Alberto Fernández y la que comenzará el 10 de diciembre. Trascendió que representantes de ambos sectores llegaron a un principio de acuerdo para organizar un desayuno en Olivos.

En tanto, desde el entorno del presidente electo aclararon que, en el encuentro que mantuvo durante la tarde en el Hotel Libertador “no se habló de cargos ni de nombres”. Se analizó el resultado de la elección y Macri compartió experiencias”, aseguraron a este medio.

01.00 | Bullrich dijo que no recibió ningún ofrecimiento, pero no rechazó ocupar el Ministerio de Seguridad

La excandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich , habló el lunes por la noche luego del triunfo de Javier Milei en el balotaje y no descartó la posibilidad de ocupar el cargo de ministra de Seguridad si se lo presentaran como la “única” que podría encargarse de esa tarea. No obstante, aclaró que no recibió ningún ofrecimiento.

“Formalmente nadie me propuso nada cara a cara. No creo que eso sea un debate, si me ofrecen o no, lo importante es ver cómo se constituye el gobierno y la gobernabilidad. Esos son los temas importantes de discutir”, sostuvo en diálogo con la señal TN.

En ese sentido, remarcó que no habló “con ningún miembro de La Libertad Avanza sobre ningún Ministerio” y recordó que el respaldo que le dieron al ahora presidente electo fue “sin condicionamientos de cargos”.

00.30 Para Macri sería “imperdonable” que JxC no acompañe las propuestas de Milei en el Congreso

Sobre el final de una jornada en la que se reunió con Javier Milei, el expresidente Mauricio Macri consideró que sería “imperdonable” que Juntos por el Cambio no apoye “las reformas estructurales” que el mandatario electo quiera llevar al Congreso y estimó que si el peronismo se manifiesta en contra de las medidas del nuevo gobierno, los jóvenes que lo apoyaron “no se van a quedar en casa”.

“Aquellos que hemos propuesto un cambio, moralmente es imperdonable que no apoyemos las reformas estructurales que él vaya a plantear, si nosotros queríamos hacer lo mismo”, sostuvo en declaraciones a TN al ser consultado sobre la falta de legisladores de La Libertad Avanza necesarios para lograr quorum en ambas cámaras legislativas.

En tanto, definió al pueblo argentino como “innovador” ya que ha “innovado en darle el poder a alguien que no tiene estructura política”.

