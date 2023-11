escuchar

Javier Milei priorizó su agenda internacional por sobre el sendero de transición con el gobierno de Alberto Fernández el día después de su triunfo. El mandatario electo, según pudo reconstruir LA NACION, ya mantuvo diálogos telefónicos con tres mandatarios internacionales y está trabajando para lograr un contacto con los Estados Unidos. En su entorno comenzaron a poner en duda el diálogo con la Casa Rosada porque -según alegan en La Libertad Avanza- quieren que primero se clarifique el futuro de Sergio Massa en el Mnisterio de Economía y que haya señales claras de los planes del oficialismo para las próximas tres semanas. Así las gestiones entre vencedores y vencidos están empantanadas a pocas horas de la reapertura de los mercados.

Según pudo reconstruir LA NACION, Milei esta mañana mantuvo un dialogo telefónico con tres mandatarios internacionales: Luis Lacalle Pou (Uruguay), Santiago Peña (Paraguay) y Giorgia Meloni (primera ministra de Italia). Además, los equipos de La Libertad Avanza están trabajando para lograr que el presidente electo pueda entablar contacto con Washington, en particular con el secretario de Estado, Antony Blinken, jefe de la diplomacia de los Estados Unidos.

Diana Mondino, el día después de la victoria

Mientras sus colaboradores estaban en tratativas con la Casa Rosada, que comenzaron a enturbiarse conforme avanzaba la mañana, Milei ofreció entrevistas a distintas radios, al menos cinco en el transcurso de la mañana. Es posible que el mandatario electo siga brindando distintos reportajes a lo largo de la jornada. “Hasta que no tengamos en claro el estatus de la situación en el Gobierno y hasta que el Gobierno no sea claro con los argentinos sobre cuál es su situación, no creo que confirmemos la reunión con Fernández”, señaló una alta fuente de LLA a LA NACION. Por ahora no no hay fecha ni hora y tampoco se sabe el lugar, porque los libertarios pretendían encontrar un espacio neutral fuera de la Casa Rosada.

Reunión de equipo

Este mediodía, Milei se encontraba descansando en el piso 21 del Hotel Libertador de Retiro, donde está hospedado. La entrada del edificio está copada por la prensa nacional y extranjera y hay un continuo movimiento de policías, agentes de seguridad privada y algunos colaboradores libertarios. No se descarta que después de las 14 vuelva a reunirse con sus equipos técnicos, como hizo a primera hora del día con Diana Mondino (futura Canciller) y con Nicolás Posse (virtual jefe de Gabinete).

Milei, que tiene sobre sus hombros el desafío de conducir el país a partir del 10 de diciembre, todavía tiene una batería de urgencias por resolver. La primera: la conformación de su equipo económico. Muy cerca del líder libertario dicen que el ministro de Economía ya está decidido, que la persona ya aceptó el cargo y que está trabajando en las sombras. Pero Milei también quiere incorporar a otros economistas por lo que el rompecabezas de esa área aún no está definido.

“Hay varios nombres dando vuelta y quiere ver a quién va ubicar en dónde”, dijo un referente de primera línea de LLA. Otro dirigente de LLA reconoció: “El armado del equipo económico es un tema, 100%”. Milei hoy se limitó a confirmar a Carolina Píparo al frente de Anses y dijo que no revelará el nombre de su ministro de Economía para no “quemarlo” antes de la asunción.

Tras el triunfo, Milei tiene pendiente confirmar qué lugar le dará a Pro para retribuir el apoyo que obtuvo de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich, pero también para robustecer a sus equipos y ganar en gobernabilidad, sobre todo en el Congreso. En LLA aseguran que no habrá un “cogobierno” con el macrismo, sino solo una importación de “talentos” en algunos lugares.

Javier Milei reunido con Mauricio Macri y Patricia bullrich luego de ganar el balotaje Prensa

Como futuro ministro de Justicia, Milei confirmó esta mañana a Mariano Cúneo Libarona, pero en esa área ya hubo conversaciones para eventualmente incorporar a figuras macristas, probablemente a las segundas líneas. Respecto de Seguridad, la encargada de armar los equipos es la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, que ya mantuvo un encuentro con Bullrich. Si bien la presidenta de Pro ya anticipó que no quiere volver a ser ministra de Seguridad, no se descarta que Villarruel se valga de sus equipos para llenar casilleros.

La otra parte del acuerdo con Pro tiene que ver con el futuro del Congreso. “Tenemos que ayudarlo a Javier a que junte los votos para hacer las reformas. Que no le pase lo que le pasó a Mauricio”, dijo un importante referente de Pro al tanto de las conversaciones. El titular del bloque de Pro en Diputados, Cristian Ritondo, calcula que a los los 37 diputados de LLA podría sumarle la voluntad de unos 51 diputados de Pro y afines.