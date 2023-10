escuchar

Desatado un escándalo por el viaje del ahora exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde a la ciudad española de Marbella, donde se lo vio con una modelo en un lujoso yate, parte de los dirigentes opositores pusieron el foco sobre el patrimonio del también intendente en licencia de Lomas de Zamora. Sin embargo, el actual candidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio y jefe comunal de Lanús, Néstor Grindetti, mostró mesura y prefirió no ahondar en los gastos de su colega en plena campaña electoral, justo en la semana donde se conoció que la pobreza alcanzó 40,1% en el primer semestre del año en la Argentina.

Es que Grindetti dijo que lo que trascendió ayer pertenece “a la vida privada” del lomense, que presentó su renuncia anoche al Ejecutivo de la Provincia, y prefirió cuestionar al actual mandatario Axel Kicillof -a quien el cambiemita pretende desbancar en las elecciones- por “alejarse de la gente”. También esta mañana la otra competidora por el cargo, la libertaria Carolina Píparo, denunció complicidad del gobernador oficialista con Insaurralde.

“No me gusta y a lo largo de mi vida política no me metí nunca en la vida privada de la gente. Entonces, la actitud de él [por Martín Insaurralde], por qué lo hizo, de dónde sacó el dinero, que lo explique él. Sí me preocupa una actitud del kirchnerismo y del gobierno de la Provincia respecto de la gente. Se han alejado de la gente. 47% de pobres y estamos discutiendo la actitud de una persona que se fue a Europa, etcétera, etcétera. Acá hay algo realmente grave, que estamos perdiendo el foco: es un gobierno ausente”, entendió este domingo Grindetti en Radio Rivadavia.

Siempre bajo esa postura, desglosó que “de un lado” está “la actitud de Insaurralde en su vida privada” y, del otro, “la actitud de un gobierno que tiene una posición de no importarle los problemas de la gente”. Pidió incluso “mirar” esto último, referido a la administración de Kicillof.

“A mí no me gusta hablar de la vida económica y privada de los demás. Yo no puedo [hacer ese tipo de gastos], para mí es imposible, mi patrimonio es blanco, no voy a estar explicándolo, es público mi patrimonio, sería imposible que yo me subiera a un barquito de esos”, se limitó a decir Grindetti, quien supo coordinar obras con el exfuncionario que se mostró con Sofía Clerici en España, dada la larga trayectoria de ambos frente a sus municipios.

Insaurralde y Clerici se mostraron en un yate en Marbella, tomando bebidas de alto costo

Asimismo, criticó a Kicillof por la forma en que se produjo el ingreso del lomense al gobierno de la Provincia, luego de que Unión por la Patria -en ese entonces Frente de Todos- perdiera la elección legislativa de 2021. “Cuando Kicillof lo pone a Insaurralde por pedido de la vicepresidenta [Cristina Kirchner], lo corre a [Carlos] Bianco y a Bianco le crea una asesoría. La asesoría tiene status de ministerio: 26 cargos políticos y cuesta 1700 millones de pesos por año. ¿Cuántos móviles policiales se compran con eso? Es un fiel reflejo de un gobierno que pivotea sobre el poder, para vivir de la teta del Estado”, remarcó.

“¿No sabés como vive tu jefe de Gabinete?”

Por su parte Píparo, que desde ayer fustiga al oficialismo por este viaje de lujo de Insaurralde, utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para seguir con sus quejas. “¿Y la familia? ¿Y los amigos? ¿No se preguntan cómo es que funcionarios públicos pueden llevar la vida de un multimillonario? Y en el caso de Insaurralde, ¿en serio quieren exculpar a Kicillof? ¿No sabés quién es tu jefe de Gabinete, ni cómo vive? Vamos… Todos cómplices”, lanzó la aliada del presidenciable Javier Milei, en relación con que Kicillof en su momento se resistió al ingreso de Insaurralde a su staff de ministros, promovido por Cristina y Máximo Kirchner.

Y la familia? Y los amigos? No se preguntan cómo es que funcionarios públicos pueden llevar la vida de un multimillonario?

Y en el caso de Insaurralde, en serio quieren exculpar a Kicillof? No sabes quien es tu jefe de gabinete ni cómo vive? Vamos…todos cómplices. — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) October 1, 2023

