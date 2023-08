escuchar

Juan Grabois eligió como búnker el teatro Verdi, sobre la avenida Almirante Brown, en La Boca. Pasado el cierre de los comicios, el lugar luce aún prácticamente vacío. Grabois y su compañera de fórmula, Paula Abal Medina, llegarán cuando ya haya algunos resultados. Antes lo harán candidatos de su espacio como Natalia Zaracho, Itai Hagman o Federico Fagioli. Pero por el momento el lugar es un páramo de un puñado de sillas vacías, un espacio desierto y más prensa que militantes.

En la puerta apenas se divisa al “JuanGra Móvil”, una antigua combi restaurada para la campaña estacionada en la puerta, es el indicio de que este es el búnker de uno de los dos dos precandidatos de Unión por la Patria (UP).

Adentro, en una atmósfera marcada por un frío extremo que contrasta con la tarde cálida, cuelgan varios carteles. “Tierra, techo, trabajo”. “No se puede defender lo que uno no ama y no se puede amar lo que uno no conoce” y otro con el rostro de Juan Domingo Perón, son parte de la escueta decoración. El principal recuerda la fórmula: Grabois- Abal Medina. De momento está previsto que primero llegue Abal Medina y luego Grabois. Antes llegarán referentes del espacio, de los que por ahora no hay ni uno.

El teatro donde espera los resultados Grabois Gonzalo Colini - LA NACION

La primera en acercarse a dialogar con la prensa fue la precandidata a diputada provincial, Fernanda Miño. También funcionaria nacional, Miño se mostró cauta a la espera de números del escrutinio y afirmó: “A partir de esta noche empieza otra etapa que nos tiene que encontrar a todos unidos y fortalecidos”.

Grabois votó temprano esta mañana en la Escuela N°4 Coronel de Marina Espora, sobre la calle Solís, en la Ciudad de Buenos Aires. Algo que también hizo Abal Medina, a unas cuadras de allí.

Con música de rock nacional de fondo y pocas luces, el escenario está preparado para cuando aparezca oficialmente en escena la fórmula que el kichnerismo duro habilitó para contener al elector “puro” desilusionado con la elección de Sergio Massa, como candidato de unidad.

Con los nombres de ambos en una pantalla grande y un atril para que hablen, todo lleva los colores de UP, el espacio que representan y del que están a varios kilómetros del búnker central.

La elección del teatro para Grabois no es casual. En ese lugar el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), fundado y liderado por Grabois realizó sus primeras elecciones cartoneras, y también un acto que, aseguran desde el propio espacio, un 1° de Mayo, “fue fundante en el vínculo con el por entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio”, hoy papa Francisco. Acá también, fue el lanzamiento de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la actual UTEP.