Javier Milei apenas logró superar la prueba de carácter que le impuso el último debate presidencial en la Facultad de Derecho de la UBA, el peldaño final en el camino hacia la Casa Rosada. En la que fue la instancia más decisiva de su corta carrera como político, el candidato de La Libertad Avanza se vio acorralado Sergio Massa y no pudo tomar la iniciativa en casi ningún momento de las dos horas de debate que mantuvo con su par de Unión por la Patria, su rival en el balotaje del próximo domingo.

La prohibición de todo tipo de ayuda-memoria, algo que había generado dudas en un principio, no pareció haber sido trágico para el libertario, a quien igualmente se lo vio incómodo en varios pasajes del debate. Pese a no haber podido contar con sus tradicionales apuntes sobre el atril, Milei consiguió mostrarse genuino en su exposición. Sin embargo, los argumentos y chicanas que le destinó Massa lo descolocaron en varias oportunidades a lo largo del intercambio entre ambos, y él dejó pasar varias oportunidades para retrucarle.

Pese a todo, desde el entorno de Milei buscaron realizar un balance positivo acerca de la participación del libertario. “ Yo lo vi muy bien, estaba con la postura que esperábamos que estuviera ”, indicó la diputada electa por la provincia de Buenos Aires, Marcela Pagano. La periodista remarcó la “solidez” del candidato de La Libertad Avanza y adujo que se lo vio “tranquilo y sonriente”. Y luego de criticar la campaña negativa desplegada, a su entender, por Massa, añadió: “ Me parecía importante que él pudiera no entrar en el juego de la chicana sucia ”.

Por su parte, Ramiro Marra también apuntó contra el dirigente de Unión por la Patria. “ Lamentablemente hoy Massa no dijo ningún tipo de propuesta, simplemente lo único que hizo fue atacar porque es la manera que tiene ”, señaló el excandidato libertario a jefe de Gobierno porteño, para después agregar, venenoso: “Porque si él tiene que hablar de todos los desastres que hizo en términos económicos y políticos a lo largo de toda su historia laboral, vamos a ver que es un fracaso”.

Último Debate Presidencial 2023 entre Sergio Massa y Javier Milei Fabián Marelli - LA NACIÓN

Paradójicamente, fue en el eje Economía donde Milei no pudo hacer del todo pie. Massa lo puso contra las cuerdas al preguntarle “por sí o por no” acerca de promesas concretas de su campaña como la quita de subsidios, la privatización de Vaca Muerta o la dolarización. “A mi no me vas a condicionar si contesto sí o no”, fue la reacción del libertario, que luego comenzó con una catarata de palabras a modo de descargo. “El problema es que vos reventaste los ingresos de la gente. Sí voy a terminar con el BCRA para que no le den a la maquinita. ¿Privatización de los mares? No sabes de qué hablas”, contraatacó, con un dardo al pasar a su aliado Mauricio Macri, al decir que durante su gobierno “los ingresos ya venían cayendo”.

“Te voy a dar un consejo: no te pongas agresivo, porque la gente lo que esperan son respuestas”, retrucó Massa. “Vemos a alguien que por prejuicio ideológico antepone su mirada ante la de los argentinos”, añadió el ministro de Economía, para después remarcarle a Milei la ausencia de referente de Pro como invitados en el debate. “Los que te abandonaron hoy en el recinto te llevaron por la chicana berreta. Volvé a la discusión”, lanzó el candidato oficialista.

Último Debate Presidencial 2023 entre Sergio Massa y Javier Milei Fabián Marelli - LA NACIÓN

Es que una de las polémicas de la jornada tuvo que ver con un supuesto desplante a Milei por parte de la dirigencia macrista. Por la tarde, uno de los referentes libertario que se refirió a la cuestión fue Guillermo Francos, el virtual ministro del Interior de La Libertad Avanza, quien negó que Patricia Bullrich o Mauricio Macri hayan estado invitados al debate. “Son dirigentes de otro partido, no creo que vengan a un debate de La Libertad Avanza con el peronismo”, sostuvo al ser consultado por LA NACION, luego de ingresar por la explanada principal de la facultad, entremedio de un grupo de simpatizantes de Milei que se congregó sobre la avenida Libertador.

A quienes sí se pudo ver sentados en el salón de actos de la Facultad de Derecho acompañando a Milei fue a sus padres, Alicia Lucich y Norberto Milei, con los que el libertario tuvo una relación tirante hasta su reciente reconciliación durante la pandemia. También a su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, quien fue una de las voceras de la jornada. En declaraciones a la prensa, la diputada nacional justificó la escaza entrega de boletas requeridas para el balotaje por parte de La Libertad Avanza y llamó a que se “garantice la limpieza y la legalidad de los comicios”.

Un grupo de seguidores de Milei se congregó bajo las escalinatas de la Facultad de Derecho Alejandro Guyot - LA NACIÓN

La palabras de la abogada tuvieron lugar luego de que fuera consultada por otro de los temas que marcó la agenda del día: la advertencia de la Justicia Electoral Nacional bonaerense a los apoderados libertarios por supuestamente incumplir con su obligaciones legales. Los magistrados le dieron 24 horas a La Libertad Avanza para que presenten por escrito una respuesta que aclare por qué entregaron apenas 70 boletas por mesa, un número muchísimo menor a los 350 que se requerirían. Según la justicia, si no entregan más boletas al Correo Argentino para que puedan ser repartidas junto al material electoral, el próximo domingo quedará “bajo su exclusiva responsabilidad la distribución de las mismas”.

“Equilibrio mental”

A lo largo de toda la noche, el candidato de Unión por la Patria intentó exponer al libertario en sus supuestas “contradicciones” y remarcó cuestiones de su historia personal. En uno de los momento más álgidos del debate, Massa puso en duda el “equilibrio mental” de Milei y mencionó la existencia de un supuesto psicotécnico por el que no le habrían renovado una pasantía en el Banco Central. “Los argentinos tienen que elegir a quien tenga la templanza, la capacidad, el equilibrio mental y el contacto con la realidad como para llevar adelante la Argentina“, disparó. A lo que el economista atinó a responder con ironía: “¿Acaso vos tenés [equilibrio mental]?”.

Tercer debate presidencial 2023, en la Facultad de Derecho, entre Sergio Massa, candidato por Unión por la Patria y Javier Milei, candidato por La Libertad Avanza. El 12_11_2023 FABIAN MARELLI_POOL FABIAN MARELLI_POOL

Otro de los momento más calientes fue durante el eje temático vinculado a la relación de la Argentina con el mundo, cuando Massa le preguntó a Milei por su admiración a la política británica Margaret Thatcher y su protagonismo durante la Guerra de Malvinas. “Yo lo que señalo es que en la historia de la humanidad ha habido grandes lideres”, atinó a responder el candidato de La Libertad Avanza. Y comparó su figura con la del futbolista francés Kylian Mbappé.

“Con ese criterio, vos tendrías que considerar que es un pésimo jugador por habernos hecho dos goles. Una cosa no tiene que ver con la otra”, expresó Milei. Y añadió, en referencia a su compañera de fórmula Victoria Villarruel: “Claro que voy a defender Malvinas. Mi vicepresidenta tiene un padre que fue héroe de Malvinas”.

Así y todo, hubo coincidencias entre Milei y Massa en el plano de la Seguridad. Luego de que el candidato de Unión por la Patria expusiera sobre su gestión a cargo del municipio de Tigre, el libertario señaló que no es “una cuestión ideológica”. “Cuando las cosas se hacen bien, yo las reconozco. Lo que has hecho en Tigre es bueno. Y querer extenderlo al resto del país es bueno”, elogió Milei. Sin embargo, luego disparó: “Ahora, el resto debió ser muy malo. Cada vez que fue tu mujer a las elecciones, perdiste. O puede que te conozcan demasiado”.

