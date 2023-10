escuchar

Después de una encendida campaña, este domingo se celebran las elecciones nacionales que marcarán el futuro armado político en la Argentina. Y entre los primeros actores protagónicos de esta jornada sorprendió la informalidad elegida por la mayoría a la hora de llegar al lugar donde debieron emitir su voto.

Entre los más madrugadores estuvieron Myriam Bregman, candidata a presidente por el Frente de Izquierda Unidad, quien se acercó a las 8.30 al Colegio Don Bosco, en la calle Solis 252, CABA.. Unos minutos más tarde. El presidente Alberto Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también cumplieron con su deber cívico frente a las urnas.

La formalidad del actual presidente de la Argentina (de camisa y saco, pero sin camisa) contrastó con el look descontracturado del hombre que busca ser reelegido en la Provincia, quien optó por una camisa celeste una campera casual.

Votación de Axel Kicillof Captura de video

Fernández votó en la Universidad Católica Argentina (UCA), ubicada en Avenida Alicia Moreau de Justo 1500 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según las imágenes captadas por las cámaras de TV, no se vio que haya llevado facturas a las autoridades de la mesa correspondiente. Kiciloff, en cambio, si aportó alimentos a los responsables de su mesa.

El que fue fiel a su rutina fue Mauricio Macri, que llegó con un paquete con facturas a la mesa 6539 a la escuela Número 8 (Lenguas Vivas), aunque los destinatarios de ese alimento fueron los trabajadores de prensa que lo aguardaban afuera. Fue toda una novedad para el expresidente votar en esa escuela, después de varias elecciones votando en la Número 16 (Wenceslao Posse), ubicada a apenas 100 metros de distancia.

Votación del ex presidente Mauricio Macri https://twitter.com/mauriciomacri

Entre cantos de “sí se puede” y repudios, logró emitir su voto y se retiró con un llamado a los argentinos a participar de estas elecciones: “Hoy, todos vengan a votar. Se puede salir adelante. No estamos condenados a lo que estamos viviendo hoy”.

A diferencia de las PASO, esta vez evitó hacer declaraciones polémicas y dijo que ve un escenario de ballottage. Al ser consultado sobre lo que espera con esta elección, dijo: “Lo mejor para la Argentina”. Y en ese breve ida y vuelta con los periodistas y segundos antes de cumplir con el proceso electoral en la mesa 6539, fue muy contundente: “Vemos un ballottage”.

En la puerta de la escuela lo esperaban decenas de periodistas de medios nacionales e internacionales y varios curiosos, pero el auto nunca llegó. Macri apareció caminando desde la esquina, con dos bolsas de medialunas, vestido de saco y zapatillas deportivas. A medida que se acercaba, el círculo de micrófonos y cámaras iba obstruyendo su paso.

Poco antes, en esa misma mesa emitió su voto Jorge Macri, candidato a Jefe de Gobieron porteño por Juntos por el Cambio. El exintendente de Vicente López lució una campera verde sport y jeans, y se acercó con -según dijo- dos docenas de facturas para las autoridades de mesa.

El voto de Jorge Macri.

Hubo dos dirigentes que sobresalieron por su informalidad. Oscar Ahuad, gobernador de Misiones, apareció en la mesa donde tenía que emitir su voto de jean, zapatillas y una remera blanca con una estampa.

Votó el Gob. de Misiones Oscar Herrera Ahuad Sixto Fariña

En tanto, Ramiro Marra llegó al colegio Santa Maria de los Angeles, ubicado en Manuel Pedraza 3978. El candidato a Jefe de Gobierno por La Libertad Avanza lució una camiseta blanca lisa. “Dormí mucho porque estoy muy tranquilo. Los que no duermen son los que no tienen la conciencia tranquila. Es normal y lógico que haya gente que esté preocupada porque se les terminan los curros y muchos queremos cambiar el rumbo. No quiero dar más declaraciones para no romper la veda electoral como hacen los kirchneristas”, disparó ante la prensa.

El voto de Ramiro Marra Soledad Aznarez

El ejemplo de Esteban Bullrich

Ya no sorprende –pero emociona- el compromiso de Esteban Bullrich con la democracia. Podría haberse excusado: está legal y moralmente relevado del compromiso de votar. En 2021 fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), y hoy sus movimientos están limitados, sólo puede desplazarse en silla de ruedas. Sin embargo, eso no le impidió cumplir con su deber cívico. Hace instantes emitió su voto en la Escuela de Enseñanza Superior número 14 de Agustina, el pueblo vecino a Junín donde fijó domicilio en 2017, cuando se postuló para senador nacional por la provincia de Buenos Aires y derrotó a Cristina Kirchner en una elección histórica.

Veinticuatro horas antes, LA NACION se comunicó con él para preguntarle si iba a votar. A continuación, el breve diálogo, que se produjo a través de WhatsApp:

-¿Esteban, va a ir a votar mañana?

-Siempre me sorprende esta pregunta. Yo lo pienso al revés: ¿cómo no voy a votar? Se define el futuro del país, que es el futuro de todos, de mis hijos, de mis futuros nietos. Entré en política para dejarle un mejor país a ellos, no me voy a bajar hasta que el trabajo no esté terminado.

Esteban Bullrich fue a votar junto a su mujer, Uque Sequeiros, y su hija, Agustina

-Pero su voto trae también un mensaje poderoso, de compromiso.

-Hay un mensaje que quiero dar, más allá del voto en sí: pierde el que se resigna, pierde el que abandona. Y esto es verdad para la vida de cada uno, pero también es profundamente cierto para los países en su conjunto. No hay que soltar nunca la intención de hacer un país mejor. Yo no lo voy a hacer.

-La campaña electoral dejó un sabor amargo. En un país con una inflación acumulada de 140% y más del 40% de los argentinos pobres, hubo escasez de propuestas y en su lugar abundaron los insultos, agravios, audios vergonzosos e imágenes reprochables. ¿Por qué cree que se desarrolló de esta manera la campaña política?

-Son muchos años de crisis en crisis y los dirigentes no son ajenos a las consecuencias que eso trae. El cortoplacismo, lo táctico por sobre lo profundo y la grieta destructora de la que no supimos salir, siempre empujó a la política a usarla para su beneficio electoral. Todo eso te arma un clima muy hostil y la aparición de expresiones antisistema que también lucran electoralmente con el odio y la agresión, terminan de configurar el panorama. Es lamentable, tenemos que ser mejores. También voto para eso, para seguir intentando construir un país en el que vivamos bien.

Más perlitas

Además, fueron varios los votantes anónimos que llamaron la atención por sus atuendos. De ellos, los más destacados fueron un tigrense que emitió su sufragio con la camiseta de la selección argentina y un salteño, que ingresó a la escuela donde debía votar vestido de El Hombre Araña.

Un tigrense votó con la camiseta de la selección argentina JUAN MABROMATA - AFP

