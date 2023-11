escuchar

Luis Brandoni, el actor y diputado electo para representar al país en el Parlasur criticó el acuerdo en cara al balotaje entre La Libertad Avanza (LLA), Mauricio Macri y Patricia Bullrich, y apuntó contra “el error” de la excandidata de Juntos por el Cambio (JxC): “No la votamos para que haga cualquier cosa, la votamos para que sea presidenta”.

En declaraciones radiales, Brandoni fue consultado sobre el público apoyo de Bullrich al aspirante a la presidencia libertario, Javier Milei, y sus choques contra los dirigentes radicales, Martín Lousteau y Gerardo Morales. “Yo les gané, les gané a todos”, había dicho la excandidata.

“Es un error muy grave de parte de Patricia, porque los votos son de los ciudadanos y las ciudadanas, no la votamos para que haga cualquier cosa, la votamos para que sea presidenta”, lanzó Brandoni en comunicación con Radio La Red.

Luego de aclarar que su intención no es hablar de Milei, ni “sobre lo que dijo o sobre sus locuras” ya que no quiere “promocionarlo”, Brandoni opinó: “Ese acuerdo con Macri es un acuerdo inconsulto y lo lamento, los acuerdos se hacen en grupo, no así”.

Por otra parte, sobre Milei, el actor destacó: “Fue muy duro con el radicalismo, y ese ignorante también se ha permitido insultarlo a Raúl Alfonsín que hoy tiene la estatura de un prócer y es por un tema de ignorancia [que lo insulta]”.

No obstante, aclaró: “No estoy enojado con Patricia, pero no he tenido contacto con ella. Hay que ver qué presiones tuvo, en qué circunstancia la pusieron a Patricia y qué le pasó con la derrota, nadie se preocupó por preguntarle cómo está y no debe estar bien y aún no he tenido la oportunidad de hablar con ella, ya la tendré y sabré”.

Además, Brandoni señaló que como no comulga con ninguno de los candidatos que se presentarán en el balotaje del 19 de noviembre, no les dará ni a uno ni a otro su apoyo en las urnas. “Yo no voy a votar, no estoy de acuedo con ningún de los dos, no voy a votar tampoco en contra”, explicó.

Consultado por el futuro del partido radical en la coalición, consideró: “Le veo un futuro difícil porque no se ha conversado, es necesario hablar. El partido no ha decidido nada, ahora hay cambios de autoridades porque Gerardo Morales va a terminar su mandato [como presidente de la UCR] y estamos en una situación difícil de Juntos por el Cambio”.

Tras la derrota de Bullrich en las elecciones del 22 de octubre, en las que se catapultó a Milei y al candidato presidencial y actual ministro de Economía, Sergio Massa, al balotaje del 19 de noviembre, Lousteau y Morales criticaron a Bullrich por su apoyo al líder de (LLA). “Yo les gané, les gané a todos”, apuntó la dirigente luego de que los radicales sostuvieran que ella “no es quién” para hablar en representación de sus votantes y acusaran al expresidente Mauricio Macri de operar contra la principal coalición opositora.

“Nosotros creemos que en este momento lo más importante de todo es trabajar por un cambio y no la continuidad del kirchnerismo, de lo que significan Sergio Massa, Cristina Kirchner y un modelo que va en contra de la libertad de expresión, la institucionalidad y la república, donde la economía es un desastre y el país está cada vez más empobrecido”, dijo Bullrich a LN+. Luego añadió: “Lamentablemente no fuimos la primera opción de cambio: fue Milei. Y en ese marco de grandeza y de patriotismo hemos decidido apoyar a la opción de cambio que más votos sacó”.

