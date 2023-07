PASO porteñas: Matías Lammens sostuvo que “votar a Lousteau para derrotar al macrismo es un razonamiento absurdo”

escuchar

El ministro de Turismo y Deportes y precandidato a legislador porteño de Unión por la Patria (UxP), Matías Lammens, cuestionó este miércoles a los militantes del oficialismo que votarían en las PASO por el precandidato a jefe de Gobierno porteño por el radicalismo, Martín Lousteau, con el objetivo de derrotar al macrismo en la Ciudad. “Es un razonamiento absurdo”, lanzó y recordó el rol que el economista ocupó durante la gestión del expresidente Mauricio Macri.

Consultado en Radio 10 respecto de los votantes de UxP que podrían no darle su apoyo en las primarias a la fórmula del oficialismo -que no tiene interna- bajo la premisa de “votar por otro candidato para lograr que se derrote a tal apellido en la Ciudad”, Lammens dijo: “Para mí es un razonamiento casi te diría absurdo, porque ese otro apellido, que es votar a Lousteau para derrotar a [Jorge] Macri, es no tener en cuenta que estamos hablando de votar al embajador de [Mauricio] Macri en Estados Unidos”.

A continuación, agregó que apoyar al radical implicaría “votar a la fuerza política que acompañó todos los proyectos que hizo el oficialismo en la Legislatura, sin excepción”. “Entonces, me parece que estamos hablando claramente de lo mismo. No veo ninguna diferencia entre uno y otro. Además, para los militantes y los que creen que este es un voto táctico, estratégico e inteligente: no hay peor táctica que debilitar a la fuerza propia. Nosotros tenemos que salir de las PASO fortalecidos para enfrentar las generales, donde creo que podemos tener una muy buena performance”, sostuvo.

De esta forma, Lammens buscó desalentar la participación de los adherentes de UxP en la interna de Juntos por el Cambio (JxC) que protagonizan en la Ciudad Lousteau y el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, primo del exmandatario. Asimismo, llamó a “redoblar los esfuerzos” en la campaña con propuestas de su espacio al electorado porteño en “los temas más sensibles para CABA”, como las dificultades para acceder a un alquiler.

Con relación al armado de su espacio en el distrito, añadió: “Hablo a diario con [el precandidato a jefe de gobierno de UxP] Leandro Santoro, y hemos construido una alternativa potente, dejando de lado cualquier mezquindad y poniendo en la cancha lo mejor que tenemos”.

En otro tramo de la nota, Lammens celebró como una “enorme noticia” la llegada de la Guía Michelin a la Argentina y destacó que en cada ciudad donde se obtiene este reconocimiento se “genera más trabajo, inversión y turismo”. “Larreta y Lousteau felicitaron a la guía Michelin como si hubieran pasado por Ezeiza, hubieran visto luz y entrado. En realidad fue un trabajo de más de un año con reuniones virtuales, presenciales en Argentina y en Europa”, señaló.

Por otra parte, destacó que en abril, mayo y junio se alcanzó un “récord histórico de visitantes extranjeros de los últimos 20 años” gracias a las sucesivas ediciones del programa Previaje, una iniciativa implementada desde su gestión destinada a impulsar la recuperación del sector tras la pandemia de Covid. “Sin ninguna duda, el Gobierno nacional, algo bien en términos de turismo habrá hecho. Le duela a quien le duela, esto es así. Tenemos la intención de sacar el Previaje 5 para la temporada baja del segundo semestre de 2023. Lo conversé varias veces con el ministro de economía [Sergio Massa], pero todavía no tenemos precisiones”, comentó.

Por último, afirmó que la Argentina “tiene todas las condiciones para desarrollarse en un periodo sostenido de tiempo” y advirtió: “En las próximas elecciones se pone en juego cómo se va a distribuir el crecimiento y desarrollo de Argentina relacionado con Vaca Muerta, con la minería, la industria del conocimiento y con el agro”.

