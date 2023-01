Elecciones 2023: Pro y el socialismo se aliaron en Santa Fe en un “Frente de frentes” para ganarle al PJ y gobernar juntos

escuchar

ROSARIO.- El nombre del nuevo proyecto político de la oposición santafesina describe la amplitud de la estrategia: “Frente de frentes”. Esa es la apuesta de más de una decena de partidos opositores de Santa Fe, encabezados por Juntos por el Cambio y el Frente Progresista, que reúnen a la UCR, Pro, la Coalición Cívica y el Partido Socialista, entre otros, que sellaron un acuerdo esta semana para “unir fuerzas” contra el peronismo, que gobierna actualmente esta provincia. El trabajo de los operadores de cada espacio llevó más de un año para lograr encontrar los puntos de contacto que separan a los extremos de esta nueva Alianza: Pro y el socialismo.

El desafío de este flamante espacio opositor –según señalan- es trascender el simple ejercicio de reagrupamiento electoral y definir una plataforma básica de coincidencias para eventualmente gobernar, que es la principal aspiración. En el plano nacional el punto de coincidencia, por ahora, según explicaron dirigentes de Juntos por el Cambio y el socialismo, es ser opositor al kirchnerismo.

En medio de los movimientos de la oposición, que empezó a precalentar de cara a este año electoral, en el peronismo santafesino siguen las incógnitas. El gobernador Omar Perotti, que no se puede presentar a la reelección, aún no tiene un candidato propio y por ahora no se destaca ningún miembro de su gabinete que tenga las ansias ni el aval del jefe político para encarar la carrera electoral.

Perotti mantuvo conversaciones con el senador nacional del PJ Marcelo Lewandowsky, que fue electo en 2021, pero por ahora no hay definiciones. El único candidato a gobernador que ya está en carrera es Leandro Busatto, del espacio de Agustín Rossi, que mantiene una relación distante con el gobernador. Perotti, a su vez, se muestra cada vez más alejado de la Casa Rosada. Uno de los planes de Perotti, según señalan en el PJ, apuntaría a encabezar la nómina de diputados provinciales para quedarse con el manejo de la Legislatura. Pero nada aún está cerrado. Ante este contexto, la oposición decidió acelerar la construcción de su Frente de frentes, a pesar de las divergencias internas.

Hasta hace poco las diferencias eran profundas entre los dos espacios mayoritarios de esta flamante coalición: Juntos por el Cambio y el Frente Progresista santafesino, dominado por el socialismo durante los 12 años que gobernó en Santa Fe. Incluso, los socialistas juraban que el límite para una alianza era Pro.

A diferencia de los conflictos internos que afloran de manera permanente en la oposición a nivel nacional, en Santa Fe los distintos sectores que están del otro lado de la frontera del peronismo lograron esta semana acordar la conformación de su frente a nivel provincial de cara a las elecciones de este año. “No ocultamos nuestras diferencias, pero la idea es priorizar los ejes en común para poder gobernar la provincia”, señaló a LA NACION Julián Galdeano, diputado de Juntos por el Cambio y uno de los arquitectos de este nuevo proyecto electoral. “Por qué ir divididos si nuestro electorado es similar”, agregó.

La consumación de este proyecto se dio a través de una reunión que se realizó con protagonistas de los diferentes sectores en la sede del Partido Demócrata Progresista (PDP). El encuentro quedó inmortalizado con una foto en el patio de la sede del partido fundado por Lisandro de la Torre. Lo que hace más ruido hacia afuera es cómo será la relación y la convivencia en el mismo barco entre los dirigentes de Juntos por el Cambio y el socialismo, los primeros muy críticos de la gestión de 12 años del Frente Progresista en Santa Fe, y los segundos, con fuertes cuestionamientos a la administración de Mauricio Macri.

En el socialismo desde hace tiempo consideran que Elisa Carrió fue una de las responsables de socavar la figura del exgobernador Antonio Bonfatti, que perdió frente a Perotti en los últimos comicios, al señalar sus posibles relaciones con el narcotráfico. En momentos en que el año pasado avanzaba la creación de este “Frente de frentes”, Carrió volvió a agitar al exgobernador socialista por el crimen organizado. “Si sos gobernador, sos responsable de todas estas matanzas. O sos ciego o sos cómplice, y yo elijo que sean cómplices. Posiblemente [Hermes] Binner, que era una buena persona fue ciego, pero Bonfatti no”, aseguró la exdiputada nacional.

Aunque por ahora y hasta las internas no prometen que afloren las divergencias, será complicado para esos sectores componer un discurso que resetee las diferencias más concretas, como en el plano de la seguridad. Desde Juntos por el Cambio advirtieron que se designaron dos dirigentes por cada partido para comenzar a trabajar en propuestas concretas en las que haya coincidencias en puntos, como seguridad y justicia, educación, desarrollo productivo, salud, desarrollo sostenible, transparencia y modernización del estado, infraestructura y políticas sociales .

A partir de la semana que viene se comenzarán a discutir las propuestas más definidas en cada una de los ítems, con el objetivo de avanzar en una plataforma que muestre solidez, señalaron.

Todavía no está claro ni definido dentro del Frente de Frentes qué decisión tomarán de cara a la elección de gobernador en Santa Fe; si habrá un solo candidato o competirán en la PASO varios postulantes. “Eso dependerá mucho de qué hace el peronismo. Si el PJ tiene más de un candidato y va a internas es posible que nosotros también”, consideró un legislador provincial que integra la mesa chica de este espacio. En la carrera por la gobernación ya está anotado el radical Maximiliano Pullaro, exministro de Seguridad de Santa Fe, cercano al senador Martín Lousteau, a quien acompañó hace dos semanas en una recorrida por Pinamar. Carolina Losada, de Juntos por el Cambo, aún no definió qué hará.

A nivel nacional hasta ahora lo que se acordó es que los integrantes del Frente de Frentes coincidan en que serán opositores al peronismo y al kirchnerismo. La pregunta sobre si todos respaldarán una fórmula presidencial de Juntos por el Cambio no tuvo respuesta. “Eso se irá viendo porque falta mucho y se analizará a su debido momento”, advirtieron. La búsqueda es no generar por ahora debates ríspidos. Y la mirada apunta al socialismo, que hoy no tiene una referencia nacional y no volvió a tenerla desde que Binner fue candidato a presidente en 2011. “Nadie se imagina al socialismo haciendo campaña por Patricia Bullrich”, chicanearon desde el peronismo.

“El calendario electoral es diferente entre Santa Fe y en la Nación, con lo cual tenemos la responsabilidad y la necesidad de que este sea un frente santafesino”, señaló el diputado socialista Joaquín Blanco a Letra P. “Nosotros siempre hemos bregado por tratar de construir un tercer espacio a nivel nacional que supere a la grieta”, agregó.

“La semana próxima nos vamos a reunir con Carolina Losada, Dionisio Scarpín y Mario Barletta con dirigentes del socialismo para analizar proyectos sociales que fueron exitosos en la gestión de Miguel Lifschitz, como el plan Abre y Nueva Oportunidad”, apuntó Galdeano, para exaltar los puntos de acuerdo con el socialismo, que fue blanco de fuertes críticas del Pro.

En el peronismo santafesino cuestionaron a esta alianza como puramente electoral.

Ricardo Olivera, presidente del Partido Justicialista de Santa Fe y diputado provincial, dijo que el único deseo que tiene el Frente de Frentes “es ganarle al peronismo” y afirmó: “Hay candidatos que están recorriendo el territorio. Los votos no se suman, me cuesta entender que un militante del socialismo pueda votar a un candidato de Cambiemos”.