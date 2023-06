Elecciones 2023: Rossi contó que antes de aceptar ser el vice de Massa otro oficialista le pidió que sea su compañero de fórmula

escuchar

Agustín Rossi, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación y precandidato a vicepresidente en el binomio liderado por el ministro de Economía Sergio Massa, reveló hoy que otro funcionario oficialista le pidió que lo acompañara en esa postulación en las elecciones Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto. “Tuve una propuesta de participar con (Daniel) Scioli en una fórmula como vice, pero le tuve que decir que no”, dijo en declaraciones radiales.

Rossi explicó que la propuesta le llegó el fin de semana largo último y que decidió tomarse una semana para hablar con sus compañeros. “Después vine a Buenos Aires con la decisión de que no tenía espacio para continuar con mi precandidatura. Llegué el miércoles pasado y claramente le dije a Daniel [Scioli] que no iba a acompañarlo y que le agradecía la propuesta”, dijo a Radio 10.

En cuanto a la propuesta de ser parte de la fórmula junto a Massa, explicó que no formó parte de las conversaciones previas y que fue Alberto Fernández quien le hizo el ofrecimiento.

“El Presidente, el viernes a las 5 de la tarde, me llamó para preguntarme si estaba dispuesto a participar en una fórmula de unidad con Massa, yo no participé en las negociaciones previas”, explicó y admitió que el miércoles sí trato de que su espacio político, que es la corriente nacional de la militancia, tuviera lugar en la lista legislativa. “Hable con Máximo [Kirchner] sobre eso, pero no me imaginaba ni la lista de unidad ni un rol en ella”.

Rossi luego aseguró: “Para mi es un honor y una responsabilidad grande representar a nuestro espacio en una fórmula presidencial porque empecé a militar cuando tenía 20 años, había llegado a Rosario en la dictadura militar y recorrí todos los caminos de la militancia política”.

El funcionario ponderó que “la formula de síntesis generó un efecto positivo hacia adentro y hacia afuera” y aseguró que quienes se habían apuntado como precandidatos a las PASO, como Scioli, Wado de Pedro y Juan Manzur realizaron “un acto de responsabilidad” y “sus gestos permitieron que se dé esta fórmula de síntesis”.

