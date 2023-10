escuchar

En la segunda edición del debate presidencial, los cruces se concentraron principalmente entre los tres candidatos que quedaron mejor ubicados en las PASO: Javier Milei (La Libertad Avanza), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y Sergio Massa (Unión por la Patria). A pesar de haber sufrido una andada de críticas durante la discusión centrada en las propuestas sobre Trabajo y Producción, el ministro de Economía siguió hoy su campaña en un raid de entrevistas televisivas con el foco puesto en las elecciones generales. En ese marco aseguró que no tiene ni tendrá jefes porque él es el que deberá conducir los destinos del país si gana.

Luego de destacar haber sido el único que llevó propuestas al debate presidencial mientras que sus contrincantes se dedicaron a los cruces, el titular del Palacio de Hacienda aseguró ser “una persona de diálogo”. “Hay una cuestión de respeto mínimo; imaginate a la Argentina representada por gente que grite, que hable vulgarmente, eso también pesa a la hora de elegir un presidente”, subrayó en un dardo a sus contrincantes.

En un análisis del electorado, Massa destacó de esta manera que lo perjudicó no haber mencionado los efectos de la sequía sobre la economía argentina meses atrás. “Gobernar no es trasladarle problemas a otro; eso fue un pecado de autosuficiencia (no hablar de la sequía); yo tendría que haber hablado de las exportaciones argentinas en febrero”, lamentó.

“A mí me critican mucho ser una persona de diálogo, pero hoy es un valor”, dijo, y fue ahí cuando reforzó: “Me criticaron mucho ser autónomo, ser independiente, no tener jefes. Ni hoy ni el 10 de diciembre voy a tener jefe, porque yo soy -en definitiva- el que tiene la responsabilidad de conducir”.

En este contexto, en diálogo con América TV primero y luego con El Nueve, Massa se mostró convencido de que cosechará votos de los radicales y de los votantes que eligieron a Horacio Rodríguez Larreta en las elecciones PASO. “Ya están manifestando su voto, su apoyo”, indicó.

Así, al ser consultado por Rodríguez Larreta integraría su gobierno, el aspirante al sillón de Rivadavia no quiso dar grandes precisiones. “No me gusta hacer nombre ni repartir cargos como si fueran caramelos”, dijo, y siguió, en la misma línea que se manifestó anoche durante el debate: “Quiero armar un gobierno donde estén los mejores de cada fuerza, no importa el partido político. La Argentina tiene que recorrer ese camino. Tenés que dar una política energética, jubilatoria, crédito, pyme que en materia tenga 20 años de certeza ”.

Por otra parte, el ministro de Economía aseguró que se debe rediscutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y marcó que será un “karma” para cualquier administración hasta que se logre pagar la deuda.

Pasado el mediodía, Massa arribó a los estudios de Gelatina y, en cuanto a ese tema, remarcó que el préstamo fue un “clavo” que dejó la administración macrista, mientras que señaló que el “peor error” del exministro Martín Guzmán fue “admitir un programa inflacionario”.

Además, Massa se mostró crítico de la gestión actual de Alberto Fernández. “Venimos de mucha frustración, este gobierno no dio respuesta en todo lo que tenía que dar después del fracaso de [Mauricio] Macri y eso genera frustración”, manifestó.

Sin embargo se mostró esperanzado hacia adelante. “El año que viene, gane quine gane, la Argentina va a estar mejor; salvo que rompa el juguete”, afirmó el candidato oficialista, anclado en que habrá -según planteó- una revalorización de la moneda porque se terminará el gasoducto y mayores exportaciones desde la minería; como así también que no incidirá la sequía como este 2023. “Eso te va a dar fortaleza en el Banco Central”, indicó.

