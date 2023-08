escuchar

En el marco de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), el precandidato a presidente Juan Grabois llegó esta mañana a la escuela número 4, Tomá Espora de la calle Solis en el barrio de Constitución con un vaso de café en la mano y un paquete de facturas para las autoridades de mesa. Relajado y sonriente, el dirigente de Unión por la Patria (UP) charló con los votantes y respondió improvisadas consultas de la prensa. Así, ante la pregunta de dónde era el café, Grabois no dejó pasar la oportunidad y en tono risueño dijo: “De YPF, una marca que me representa”.

El voto de Juan Grabois con un café en su mano y facturas para las autoridades de Messa Soledad Aznarez

Luego de una breve demora para votar -tenía unas cuatro personas delante suyo, así que aguardó en fila- Grabois no disimuló su alegría, y salió del cuarto oscuro con los dos sobre (a pesar de que debía votar primero para la elección presidencial, después para la Ciudad). Si bien se mostró todo el tiempo sonriente, el momento más divertido se generó cuando una votante de la escuela de Constitución lo confundió con Leandro Santoro, el precandidato a jefe de gobierno por Unión por la Patria. Y es que el dirigente porteño votaba al mismo tiempo cerca de ese comicio, en San Cristóbal.

Juan Grabois: "Todavía no inauguré ninguna cábala"

“Estoy de buen humor, estoy contento. No creo que este sea un día espacial, clave son todos los días. Desde el 2001 hemos dejado todos los día de nuestra juventud por nuestro pueblo y todos los días son importantes”, manifestó el precandidato a presidente por Unión por la Patria que comentó que lo trajo un amigo a votar porque no pudo llevar su auto a reparar.

Juan Grabois tendrá su propio búnker en el teatro Verdi, en el barrio de La Boca donde esperará el resultado final de las PASO separado de donde se reunirán los integrantes de la otra fórmula de la coalición oficialista, Sergio Massa y Agustín Rossi. Caundo le preguntaron si se encontrará con Sergio Massa luego de los comicios respondió sonriente: “Sorpresa”, y luego aclaró que no tinene ninguna cabal porque es la primera vez que es candidato pero acotó que, “el café de YPF podría ser para la próxima”.

