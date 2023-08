escuchar

Las elecciones provinciales 2023 en Catamarca se celebrarán este domingo 13 de agosto, y los ciudadanos habilitados para votar deberán elegir entre los precandidatos a gobernador y vice para determinar los postulantes que competirán en las elecciones generales de este territorio, que se llevarán a cabo el próximo 22 de octubre.

Catamarca es una de las provincias que unificó su proceso electoral con la contienda a nivel nacional, tanto en su instancia de PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) como en la votación general. Es por ello que, el domingo, los ciudadanos catamarqueños elegirán quiénes se presentarán en la elección definitiva a gobernador y quiénes, a presidente.

Quiénes son los precandidatos a gobernador en Catamarca

A continuación, todas las fórmulas que competirán en las PASO de Catamarca por el cargo de gobernador y vice:

Unión por la Patria

Raúl Jalil y Rubén Dusso

Frente Juntos por el Cambio

Flavio Fama y Hugo Ávila (Catamarca Gana)

Rubén Manzi y Silvina Acevedo (El Cambio de Nuestras Vidas)

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad

Ariel López y Marta Rueda

Alianza La Libertad Avanza

José Jalil Colome y Luis Alberto Valdez

Elecciones 2023 en Argentina: ¿Por qué es importante que vayas a votar?

Qué se vota en las PASO de Catamarca

Catamarca es uno de los cinco distritos que decidió unificar su votación provincial con los comicios a nivel nacional. Por lo tanto, allí las PASO serán el 13 de agosto, lo que significa que este domingo —en paralelo a las elecciones nacionales— en la provincia se elegirán a los candidatos que competirán en la elección general de octubre con vistas a ocupar el Poder Ejecutivo local hasta 2027.

En esta oportunidad, entonces, los catamarqueños irán a las urnas para elegir a las autoridades nacionales, pero también a los próximos gobernador y vicegobernador. Esto lo harán entre cuatro espacios en disputa, en los que solo uno compite en internas y los restantes se presentan con lista única.

En Catamarca se elegirán a los candidatos a la gobernación y, a la vez, se votará en las PASO nacionales Fotos Vera Rosemberg/LUGARES

De igual modo, también se disputarán otros cargos locales; más precisamente, dos bancas de diputados nacionales, 20 diputados provinciales y 6 suplentes, y un senador titular y un suplente (esto último exclusivamente en los departamentos de Ambato, Andalgalá, Belén, Capital, Fray Mamerto Esquiú, Pomán, Santa Rosa y Valle Viejo).

Cómo consultar el padrón para las PASO en Catamarca

Los ciudadanos catamarqueños pueden conocer de antemano los datos precisos del día de la votación a través del padrón electoral. Para ello deben ingresar su DNI, género, distrito y código de validación en el sitio oficial que la CNE (Cámara Nacional Electoral) habilitó para todos los electores nacionales.

Posteriormente, el sistema arrojará el nombre y dirección del establecimiento que le fue asignado, como así también el número de mesa y el número de orden que le corresponde a cada ciudadano habilitado para sufragar.

Qué pasa si no voto en las PASO de Catamarca

Las elecciones PASO son de carácter obligatorio en la Argentina. Por eso, todos los electores de entre 18 y 70 años que figuren en el padrón deberán acercarse a las escuelas a votar, mientras que es optativo para quienes tengan 16 y 17 años o para quienes sean mayores de 70 años.

Tal como indica el Gobierno Nacional, a quienes deban sufragar y no puedan justificar ante la Justicia Nacional Electoral por qué no emitieron su voto les corresponderá una multa económica y quedarán incorporados en el Registro de Infractores al deber de votar.

Asimismo, no podrán ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección

De cuánto es la multa por no votar en Catamarca

En el artículo 125 del Código Electoral se dispone que la multa por no ir a votar es de entre $50 y $500, según la cantidad de infracciones previas. En caso de que el elector no la pague, no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

LA NACION