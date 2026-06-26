Chiqui Tapia se aferra a Messi y desafía desde EE.UU. mientras se complica su frente judicial en la Argentina

DALLAS y KANSAS CITY (enviado especial).- Casi en el mismo momento en que la Justicia argentina lo dejó al borde del juicio oral en una de las causas que lo investiga, la de evasión de impuestos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia subió a sus redes una foto con lentes oscuros y la cortina del tema de los Fabulosos Cadillacs “Matador”. El hombre que maneja los destinos del fútbol argentino inauguró ese look desafiante en el primer partido de la selección en este Mundial, cuando Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador en la historia de las copas del mundo y en la esperanza de todo un país para lograr el bicampeonato.

“El presidente campeón del mundo se pone lo que quiere”, argumentó esa noche del debut argentino en Kansas City cuando le preguntaron sobre las gafas de sol.

Tapia debió pedir permiso a la Justicia argentina para estar en Estados Unidos, México y Canadá. Aquí, lejos de las causas judiciales, disfruta del presente del equipo de Lionel Scaloni en el Mundial más grande y extenso de la historia.

Uno más del plantel

El titular de la AFA insiste en que sus problemas judiciales son parte de “una persecución”. El sanjuanino es un hombre de cábalas. Como había hecho en Qatar, viajó a Caucete en la previa para visitar el santuario de la Difunta Correa, de la que es devoto. Lo hizo para agradecer y pedir. Algo parecido a lo que hace con Messi y los campeones del mundo.

Tapia estrenó los lentes oscuros en el partido en el que Messi le marcó tres goles a Argelia @Chiquitapia

“Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de sed…”, cantan los grupos de cumbia La T y La M y Meta Guacha en otro video que subió en la noche del jueves. Antes de viajar desde Kansas City hasta Dallas, donde este sábado la selección cerrará la fase de grupos frente a Jordania, el presidente de la AFA mostró la intimidad de los jugadores. Fue el tercer asado que armaron en el hotel Origin de la ciudad del estado de Misuri al ritmo del tema “Para la gilada”.

Frente judicial

Este viernes, Tapia y el tesorero de AFA, Pablo Toviggino, quedaron al borde del juicio oral en la causa por la apropiación indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social tras la confirmación de sus procesamientos que dictó la Cámara en lo Penal Económico. Mientras el frente judicial en la Argentina suma sombras sobre los dos hombres que manejan el fútbol argentino y una de las selecciones más convocantes del mundo, Tapia se sostiene sobre el plantel que busca el bicampeonato.

A diferencia de Qatar y de la última Copa América que se celebró en este país dos años atrás, el titular de la AFA elige no mostrarse ante los periodistas que cubren este torneo. No se lo suele ver en las prácticas abiertas en el complejo Compass Minerals o en la zona mixta después de los partidos. Solo estuvo en un par de entrenamientos previos a los dos amistosos que la selección jugó antes del inicio del Mundial.

El titular de AFA comparte la intimidad de la selección, como el cumpleaños de Messi que celebraron el miércoles en Kansas City @Chiquitapia

Como es costumbre, Toviggino no acompaña a la delegación. En época de Mundial, el tesorero que comparte negocios y frentes judiciales con Tapia se queda en la Argentina. A Tapia lo secundan Luciano Nakis, prosecretario de AFA que se hizo popularmente conocido por haberle secado la nuca con una toalla durante un partido, y Jorge Miadosqui, presidente de San Martín de San Juan y a cargo de las selecciones nacionales.

Gianni Infantino y Claudio Tapia en el debut argentino en el Mundial 2026 @Chiquitapia

Tapia compartió con Gianni Infantino, el mandamás de la FIFA y quien le ha mostrado su apoyo pese a las investigaciones que ensombrecen su frente doméstico, en el palco oficial del partido inaugural de la Copa del Mundo, que se disputó el 11 de junio en Ciudad de México. También estuvieron juntos en los dos encuentros que disputó la selección hasta ahora, en Kansas City y Dallas.

Tapia vive en la intimidad del plantel en el hotel y en el complejo de entrenamiento en Kansas City como uno más. En el asado del jueves a la noche ayudó a Diego Iacovone a dar vuelta los cortes de asado y vacío dispuestos sobre la parrilla. “Hoy estamos haciendo el aguante”, dijo mientras de fondo sonaba la banda preferida de los jugadores argentinos con su estribillo “la gilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada”.

El miércoles fue parte del festejo íntimo por los 39 años de Leo Messi. El capitán es precisamente la figura de mayor peso que sostiene la figura de Tapia. Ya es cábala la foto previa a cada partido junto a Rodrigo de Paul con mate y termo.

Rumbo a Miami

“Acompañando a este gran equipo lleno de talentos, junto al mejor jugador del mundo. Posdata: sí, es la pelota de los tres goles del 10 y los lentes, porque el presidente campeón del mundo se pone lo que quiere“, fue uno de los videos más reproducidos del dirigente a cargo de la selección argentina. En redes se lo ve provocativo. Hasta tuvo tiempo para responder con humor un comentario. “No distingo cuál es la pelota”, le escribieron. Y respondió: “La redonda de colores. El de lentes, el presidente campeón del mundo”.

También se lo vio eufórico en uno de los goles de Messi. Sentado entre Infantino y Alejandro Domínguez, titular de Conmebol, se paró a festejar y a los gritos se dirigió a Oscar Ruggeri: “¡Vení más temprano vos! ¡Venís tarde, llegaste tarde! ¡Hay que venir más temprano!”.

Después del partido del sábado ante Jordania, Tapia volará con el plantel otra vez hacia la concentración en Dallas. El próximo jueves viajarán hacia su nuevo destino en esta Copa del Mundo. En Miami, la selección buscará seguir avanzando a la próxima fase. Tapia y Toviggino seguirán prendiendo velas.