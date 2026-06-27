Javier Milei y sus medidas, en vivo: expectativa por la renuncia de Adorni y el regreso de España del Presidente

Mientras el presidente Javier Milei regresa desde España (aterrizaría en la Argentina en la mañana de este sábado), crecen los rumores sobre una posible salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de versiones sobre descontento en las filas del oficialismo y el avance de las investigaciones sobre su patrimonio.

Según pudo saber LA NACION, la renuncia del funcionario nacional sería inminente. Puertas adentro de la Rosada se barajan distintos nombres para sucederlo, entre ellos el actual ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y hasta el Canciller, Pablo Quirno.