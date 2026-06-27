Javier Milei y sus medidas, en vivo: expectativa por la renuncia de Adorni y el regreso de España del Presidente
El minuto a minuto de las decisiones del jefe de Estado, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Expectativa por la renuncia de Adorni
Mientras el presidente Javier Milei regresa desde España (aterrizaría en la Argentina en la mañana de este sábado), crecen los rumores sobre una posible salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de versiones sobre descontento en las filas del oficialismo y el avance de las investigaciones sobre su patrimonio.
Según pudo saber LA NACION, la renuncia del funcionario nacional sería inminente. Puertas adentro de la Rosada se barajan distintos nombres para sucederlo, entre ellos el actual ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y hasta el Canciller, Pablo Quirno.
Mauricio Macri lamentó que el caso Adorni impida comentar “los avances que el país tuvo”
MAR DEL PLATA.- Entre cumbias, cuartetos y reggaetón para la previa y cada cambio de oradores, con el rock de AC/DC como cortina para la figura esperada, el expresidente Mauricio Macri reunió de cara al mar de Playa Grande a las principales figuras del PRO y desde aquí ratificó que su partido “no destruye la confianza que necesita el cambio” y comprometió que votarán por la interpelación de Manuel Adorni en ambas cámaras legislativas.
“El cambio no está garantizado: el populismo vuelve, te destruye y te lleva diez pasos para atrás”, dijo para insistir en que “la confianza es el valor central que necesitamos”. Y en cuanto al caso Adorni, lamentó que el ruido que genera “no permite que comentemos los avances que el país tuvo con un ordenamiento que traiga progreso con confianza e inversión”.
Adorni compró aparatos para videojuegos con tarjetas de crédito de dos funcionarios que trabajaban para él
En agosto del año pasado, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compró en su cuenta de Mercado Libre un “monitor gamer” y dos proyectores para videojuegos que le costaron, en total, 5.848.589 pesos, mucho más que su sueldo de ese mes. La compra fue hecha desde la cuenta personal del funcionario, pero con tarjetas de crédito ajenas, que pertenecen a dos empleados públicos que trabajaban a sus órdenes dentro de la estructura de la Vocería Presidencial, según informaron a LA NACION fuentes oficiales con acceso a los registros.
El monitor gamer fue comprado el 19 de agosto pasado. Costó $2.184.999,05 y figura en los documentos de Mercado Libre como pagado con una tarjeta cuya titular es Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, precisaron las fuentes.
El fiscal solicitó la detención de Martín Insaurralde y Jesica Cirio en la causa por enriquecimiento ilícito
El fiscal Sergio Mola pidió la detención del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete de Axel Kicillof, Martín Insaurralde, y de su exesposa Jesica Cirio en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
La medida fue solicitada al juez federal Luis Armella, que será quien decida si la concede.
En principio, aparece como poco probable que el juez acepte el pedido, según dijeron a LA NACION fuentes judiciales, que analizaron que no se cumplirían los requisitos necesarios para ordenar la captura del exjefe comunal. En los tres años que lleva el expediente, Armella no citó ni siquiera a declarar a Insaurralde.
El indignado tuit de Milei contra Termo Insaurralde
Hay un detalle delicioso en la galería de imágenes del vestidor de Martín Insaurralde; detalle que, claro, debemos agradecer a la fina percepción documental de Jesica Cirio. Allí, en un estante, aparece un gorro que lleva inscripta la cara de Perón. Mi General, qué grande sos, cuánto valés. Cuánto valés como testigo, o compañía, o guardián de los millones de dólares que allí, a centímetros, atesoraba el dueño de casa. El fundador y la millonada en armoniosa convivencia, haciéndole justicia a la historia: no los ha reunido una loca pirueta del destino, sino el peronismo visceral de Martín, toro en Lomas de Zamora, torazo en la recaudación. Es ese peronismo que imprime carácter y que ya le vimos a Néstor en su célebre abrazo a una caja fuerte, a los contadores de La Rosadita, a José López en el convento. Peronismo que puede materializarse en forma de yate, de bolso, de hotel. En serio: gracias, Jesi. Tu camarita curiosa –curiosa y detallista como cuaderno Gloria– muestra el todo y muestra las partes. No todos son billetes termosellados. Perón, principio y fin, alfa y omega, irrumpe en la escena y la explica. Aparición beatífica, así en una cap como en cajones y valijas. “¿Quién ha visto alguna vez un dólar?”. Usted y su descendencia, mi General.
Crecen las versiones en el Gobierno sobre una posible salida de Manuel Adorni
A pesar de los intentos por correrlo de la escena pública y apaciguar el volcán informativo de su caso, el nombre de Manuel Adorni sigue más en el foco de la tormenta: su continuidad como jefe de Gabinete volvió a quedar en medio de fuertes dudas en la Casa Rosada y la oposición en el Congreso se prepara para retomar los pedidos para removerlo.
“La continuidad es cuestión de horas”, coincidieron distintas fuentes oficiales esta tarde. La salida del funcionario se podría concretar el domingo, luego de que Javier Milei regrese al país este sábado por la mañana, tras su viaje a España. De todos modos, fuentes oficiales no descartaron a LA NACION que el recambio se produzca mañana mismo.
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