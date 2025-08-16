Elecciones 2025: Alfredo Cornejo felicitó a Luis Petri por su candidatura a diputado nacional por Mendoza

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, felicitó este sábado al ministro de Defensa, Luis Petri, luego que se confirmara que el funcionario encabezará la lista a diputados nacionales por aquella provincia dentro de una alianza con La Libertad Avanza (LLA).

“Quiero felicitar a Luis Petri por asumir el desafío de encabezar la lista a diputado nacional de nuestro frente. Su trayectoria lo respalda, fue dos veces legislador provincial y dos veces legislador nacional, siempre con una gran vocación de servicio y un compromiso profundo con Mendoza y con el país”, destacó Cornejo en un posteo de X.

Luis Petri junto a Alfredo Cornejo

Ante la posibilidad del regreso de Petri a la Cámara de Diputados —donde ocupó una banca desde 2013 hasta 2021—, el mandatario provincial dijo: “Volver al Congreso significa para Luis retomar un ámbito que conoce en detalle y en el que se ha destacado por su capacidad de trabajo, su seriedad y su preparación”.

“Estoy convencido de que desarrollará esta tarea con la responsabilidad y el profesionalismo que lo caracterizan, contribuyendo a impulsar los cambios que la Argentina necesita”, concluyó el gobernador radical, que selló una alianza en su provincia con LLA.

Quiero felicitar a @luispetri por asumir el desafío de encabezar la lista a diputado nacional de nuestro frente. Su trayectoria lo respalda, fue dos veces legislador provincial y dos veces legislador nacional, siempre con una gran vocación de servicio y un compromiso profundo con… pic.twitter.com/MPIKWVZTI1 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) August 16, 2025

Minutos después del mensaje de Cornejo llegó el propio anuncio de Petri con el que ratificó su candidatura. Acepto con orgullo el ofrecimiento del presidente Javier Milei para encabezar la lista a diputados nacionales por mi amada Mendoza en las elecciones de octubre. Liderados por Milei, estamos dando la batalla más importante para sacar a la Argentina de la decadencia y buscar el futuro de progreso que todos soñamos”, sostuvo el funcionario en mensaje de X.

“Es contra los kirchneristas y los adictos al Estado populista que quieren impedir el desarrollo de nuestro país y nuestras provincias. Ellos siguen defendiendo a los corruptos, los privilegios y los delincuentes. Son quienes bloquean sistemáticamente todo lo que el pueblo argentino decidió en las urnas por amplia mayoría en 2023″, marcó el dirigente radical.

“Necesitamos en el Congreso personas que crean en las ideas de la libertad para sacar al pais adelante”, completó Petri, quien se mostró este sábado junto a Cornejo, y el resto de los candidatos que lo acompañarán en la boleta del frente de la UCR y LLA en Mendoza, entre ellos Facundo Correa Llano y la diputada nacional Pamela Verasay.

La noticia de la candidatura de Petri generó sorpresa, ya que hasta último momento resonaba el nombre del legislador Correa Llano, presidente de LLA en Mendoza, para encabezar la boleta. Según publicó LA NACION, el cambio se terminó de definir en los últimos días a raíz del resultado de un sondeo que advertía la necesidad de colocar un postulante más conocido y de mayor peso electoral.