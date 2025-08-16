Milei elogió la nueva película de Francella y apuntó contra los “progres caviar”

El presidente Javier Milei elogió este sábado la nueva película protagonizada por Guillermo Francella, Homo Argentum, que relata 16 historias cortas donde el actor interpreta a diversos personajes. El mandatario sostuvo que el film, que generó un fuerte debate y tuvo críticas en las redes sociales, “deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)”.

No es la primera vez que Milei habla del tema. El pasado martes, el Presidente proyectó el largometraje al final de una reunión con diputados libertarios, aliados y el titular de la Cámara baja, Martín Menem, en la quinta presidencial de Olivos. Además este viernes volvió a reproducirla, esta vez durante la reunión de Gabinete.

Este sábado el jefe de Estado comenzó su publicación con el título “Homo Argentum: disonancia cognitiva en el corazón woke”. “Les duele mucho la película porque les presenta un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son... casi que está de más decir lo que les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado, ya que muestra a muchos del rubro (y aledaños) como fracasados totales y absolutos”, señaló.

Noticia en desarrollo