Elecciones 2025: dónde voto en Almirante Brown y qué se elige

Los residentes de este partido forman parte de la tercera sección electoral de la provincia; cómo saber el lugar de votación para las legislativas

Cómo saber dónde votás en Almirante Brown
Los ciudadanos que residen en el partido de Almirante Brown pueden consultar los detalles de su lugar de votación para las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, que se celebran el domingo 7 de septiembre.

Los electores de Almirante Brown deberá votar el domingo 7 de septiembre
Dónde voto en Almirante Brown y qué se elige es una de las inquietudes de los votantes para estos comicios; por lo que resulta elemental saber que en esta oportunidad se renuevan 23 senadores y 46 diputados provinciales de la Legislatura y distintos cargos locales.

Qué se elige en Almirante Brown

El partido de Almirante Brown pertenece a la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. En las elecciones legislativas, los votantes deberán elegir 18 diputados. Esta sección, históricamente, era la más populosa de la provincia, debido a que concentra alrededor de 5.000.0000 de electores. Sin embargo, en estos comicios, queda ubicada en segundo lugar, detrás de la primera sección, que abarca el norte provincial y ahora es la que tiene mayor cantidad de votantes.

También se definen concejales y consejeros escolares del municipio.

Donde voto en Almirante Brown

Los ciudadanos bonaerenses que están habilitados para votar en las elecciones legislativas, incluidos los residentes de Almirante Brown, pueden conocer los detalles exactos de su lugar de votación, realizando la consulta en el padrón definitivo.

Esta consulta previa es relevante debido a que se modificaron algunos lugares de votación, respecto de la última elección. Para conocer estos datos es preciso realizar los siguientes pasos:

Inmediatamente, se puede ver el nombre de la escuela, con la dirección y el distrito donde debe sufragar el interesado. Además, está detallado el número de la mesa y de orden.

Quiénes compiten en Almirante Brown

Los postulantes que aspiran a ocupar un cargo en la Legislatura provincial son los siguientes:

Fuerza Patria

  • Verónica Magario
  • Facundo Tignanelli
  • Mayra Mendoza

Alianza La Libertad Avanza

  • Maximiliano Bondarenko
  • María Sotolano
  • Luis Ontiveros

Somos Buenos Aires

  • Pablo Domenichini
  • Nazarena Mesías
  • Fernando Pérez

Frente de Izquierda‑Unidad (FIT‑U)

  • Nicolás del Caño
  • Mónica Schlotthauer
  • Christian Castillo

Nuevo MAS

  • Juan Cruz Ramat
  • María Paz Álvarez
  • Iván Nievas Robles

Política Obrera

  • Marcelo Ramal
  • Mariela Arri
  • Matías Cisneros Milillo

Alianza Potencia

  • Santiago Mac Goey
  • Gabriela Lasso
  • Miguel Echeverría

Nuevos Aires

  • Mauricio D’Alessandro
  • Micaela Kulling
  • Alejandro Trotta

Unión y Libertad

  • Juan del Oso
  • Julieta Jofré
  • Facundo Cruz

Alianza Unión Liberal

  • Alejandro Mansilla
  • Evangelina Martín
  • David Barra

Frente Patriota Federal

  • Diego Thomas
  • Sonia Maciel
  • Miguel Márquez

Es con Vos

  • Jorge Tuzzio
  • Ada Duarte
  • Hugo Melgar

Val. Republicanos

  • Diego Quinteros
  • Marisa Bravo
  • Ricardo Bilvinas

Tiempo de Todos

  • Sebastián Franco
  • Irene Volchok
  • Jorge López

Partido Libertario

  • Lucas Gazzotti
  • Sonia L. Caballero
  • Fernando Acosta

Constr. Porvenir

  • José Rodríguez
  • María Rodríguez
  • Rubén Sunsundeguy
Se recomienda la consulta previa del padrón antes de ir a votar
Cómo se vota en la provincia de Buenos Aires

En la provincia se mantendrá la modalidad de votación con las boletas partidarias y, en las elecciones de septiembre, no se implementará la Boleta Única de Papel (BUP), que sí se utilizará en las elecciones nacionales de octubre.

El Ministerio de Gobierno bonaerense, para los comicios legislativos del 7 de septiembre, estableció que “en el orden provincial conserva plena vigencia la boleta partidaria, sistema que ha demostrado ser ágil, robusto y confiable, y que el electorado conoce y valora”.

Cómo se conforma la tercera electoral de la provincia de Buenos Aires

  • Almirante Brown
  • Avellaneda
  • Berazategui
  • Berisso
  • Brandsen
  • Cañuelas
  • Ensenada
  • Esteban Echeverría
  • Ezeiza
  • Florencio Varela
  • La Matanza
  • Lanús
  • Lobos
  • Lomas de Zamora
  • Magdalena
  • Presidente Perón
  • Punta Indio
  • Quilmes
  • San Vicente
