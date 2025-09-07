Elecciones 2025: Fuerza Patria anticipa que está ante un escenario de “triunfo contundente”

El apoderado del Frente Renovador, Sebastián Galmarini, fue uno de los primeros voceros en hablar en el búnker de Fuerza Patria en La Plata tras el cierre de la votación en las legislativas bonaerenses. Galmarini vaticinó un “escenario de triunfo” en provincia de Buenos Aires y frente a la alianza La Libertad Avanza- Pro. “Estamos muy contentos” subrayó el hermano de Malena Galmarini. El número que aún no está claro es el de participación.

“Hoy tuvimos una jornada electoral ejemplar. Hemos tenido una elección bonaerense que se desarrolló en orden y en paz donde el 63% pudo votar y elegir. Es un acto de honor para la democracia. Queremos agradecer profundamente el trabajo de los fiscales, las autoridades de mesa, la junta y justicia electoral, las fuerzas de seguridad y todos los bonaerenses que se acercaron a decirle que sí a la democracia y elegir en libertad", introdujo Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de asesores del Ejecutivo bonaerense.

Luego Galmarini reforzó: “Estamos muy contentos. No solamente la tasa de participación fue importante. Teníamos la duda de lo que venía sucediendo en otras provincias. Efectivamente, la tasa de participación fue mayor. Muy contentos. Agradecerles a todos, las autoridades de mesa, los fiscales partidarios, a todos lo que ayudaron en este proceso. A las autoridades en general. Y a los militantes partidarios de todas las fuerzas que hicieron posible una elección ejemplar. No tuvimos reportes de conflictos en ningún lado. Muy agradecidos”.

Cristina Álvarez Rodriguez y Sebastián Galmarini adelantaron un triunfo de Fuerza Patria Foto: Fernando Massobrio. 7/9/25 FERNANDO MASSOBRIO - LA NACION

Y definió: “Lo segundo es decirles que creemos que estamos en un escenario de triunfo bastante importante. Tenemos que esperar hasta las 21 como indica la norma. Pero tenemos resultados provisiones que fuimos recabando. Pero podemos confirmar que es un triunfo de fuerza patria. Saludar a los candidatos en todos los municipios, que han sido un puntal muy importante y que son parte central de este triunfo”.

Al final de su breve disertación, el candidato a diputado nacional se detuvo en figuras puntuales. “Quiero agradecerles a nuestros principales líderes. A Cristina [Kirchner], a Máximo [Kirchner] y a [Sergio] Massa”.

“Sin duda, la unidad fue central para lograr un triunfo como este. Pero no solo importa el resultado electoral de fuerza patria sino que el proceso se haya podido llevar de manera ejemplar. Para ellos es un agradecimiento de parte de todos nosotros. En breve tendremos resultados finales”, concluyó.