Elecciones en Córdoba: qué dijeron Schiaretti, Negri y Mestre después de votar

Hoy Córdoba elige gobernador en una jornada que tiene peso tanto provincial como nacional por varias razones: aparte de que se trata del tercer distrito electoral del país después de Buenos Aires y la ciudad, los resultados de la fecha podrían marcar el futuro de Alternativa Federal y también el de Roberto Lavagna, posible candidato a presidente. En total, son doce las fórmulas de gobierno que participan, entre ellas: Hacemos por Córdoba con Juan Schiaretti ; Córdoba Cambia con Mario Negri ; y la UCR con Ramón Mestre.

Las urnas abrieron pasadas las 8 de la mañana pero se registraron demoras en varias de las mesas, por lo que recién una horas después era posible votar en todos los centros del territorio, que renueva autoridades en la provincia y en 243 municipios, incluida la capital.

El candidato del oficialismo es el favorito según las encuestas. Por su parte, el bloque de Cambiemos se presenta fracturado debido a que la alianza política no logró superar las diferencias internas. Por ello, Negri, acompañado por Héctor Baldassi como candidato a vicegobernador y Luis Juez como candidato a intendente de la ciudad de Córdoba, es el postulante impulsado por la Casa Rosada; y Mestre, su candidato a vice Carlos Briner y su aspirante a la intendencia de la capital, Rodrigo De Loredo, optó por liderar el sector radical.

Votaron los candidatos

Cerca del mediodía, los principales candidatos ya habían votado. Al hacerlo, Schiaretti enfatizó que la elección de este domingo es "provincial; no nacional" y descartó que algunos de los referentes de Alternativa Federal puedan desembarcar hoy en la provincia ante un posible triunfo suyo. "No me molesta que venga nadie, ni que digan nada; hicimos campaña sin agredir a nadie", afirmó.

También al emitir su voto, Negri remarcó que buscó "durante toda la campaña que los cordobeses se despierten" y reconoció que el proceso "estuvo muy tapado de anestesia". Asimismo, criticó al gobernador actual por no querer debatir.

En tanto Mestre, ante la prensa, se mostró cauto y declaró: "Podemos ganar la capital. Seamos prudentes, estamos en veda, hasta las 18 no podemos expresar cuestiones tendenciosas. Vamos a dejar que la gente se exprese".

En total, y hasta las 18, habrá habilitadas 8649 mesas en 1163, en donde los cordobeses deberán elegir además de a su gobernador, al intendente de la capital y a las autoridades de sus más de doscientos municipios.

