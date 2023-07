Elecciones en 2023: en medio de la interna en JxC, José Luis Espert criticó las declaraciones de Franco Rinaldi

escuchar

Las controvertidas declaraciones de Franco Rinaldi que se viralizaron recientemente abrieron un nuevo foco de conflicto en Juntos por el Cambio. El radicalismo porteño, referenciado en Martín Lousteau, anunció una presentación para pedir su desplazamiento como candidato. A esa situación, se sumó que José Luis Espert, una de las últimas incorporaciones a la coalición y alineado al sector de Horacio Rodríguez Larreta, se metió en la discusión y repudió las afirmaciones.

“¿O los matamos a los morochos o dejamos que hagan lo que quieran?”, es una de las frases que aparece en un video que reúne varias de sus intervenciones. “¿Qué hago con la Villa 31? Es un problema complicado. Lanzallamas”, dijo. También se burló de la sexualidad de un periodista. El impacto de las declaraciones hizo que la UCR lo acusara de apología de la homofobia y la discriminación de personas de sectores vulnerables. Rinaldi es el primer precandidato a legislador porteño de Pro.

En medio de esa polémica, José Luis Espert, precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires del sector de Rodríguez Larreta, acudió a Twitter. “Absolutamente repudiables y deleznables las declaraciones homofóbicas de Franco Rinaldi ”, lanzó al hacerse eco de la repercusión que tomaron los dichos.

La crítica de Espert se enmarca en la dura pelea que atraviesa a la oposición entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, los dos dirigentes de Pro que disputarán el próximo 13 de agosto la candidatura a presidente de Juntos por el Cambio.

El mensaje de José Luis Espert

La difusión de los dichos obligó a Rinaldi a pedir disculpas. Lo hizo en un estudio de LN+, acompañado por Jorge Macri, el precandidato a jefe de gobierno porteño de Pro, respaldado explícitamente por su primo, el expresidente Mauricio Macri y por Patricia Bullrich.

“Acepto que pude haberme equivocado, esto es parte de una expresión artística, de un stand up de mi vida anterior.... he hecho radio toda mi vida”, señaló en el programa El Diario de Leuco. “Nada más lejos de mí que ejercer la discriminación sobre alguien”, afirmó.

En tanto, Macri enfatizó en que si bien no comparte las expresiones, cree que “sus disculpas son sinceras”. “El paradigma ha cambiado, son tiempos distintos. Pero creo que hay un aprendizaje, no hay disculpas sinceras si no hay aprendizaje. Me quedo con esa parte”, señaló.

El cuestionamiento de Espert expone los bandos dentro de la coalición opositora. Rinaldi es miembro de Republicanos Unidos, el partido de Ricardo López Murphy, quien apoya a Patricia Bullrich como precandidata a presidente. En tanto, el economista se encuentra del lado de Larreta.

La llegada misma de Espert, referente del espacio “Avanza Libertad” había generado controversias. Como contó LA NACIÓN, el desembarco del legislador de Avanza Libertad en JxC se concretó luego de extensas negociaciones y tras una charla que mantuvo vía zoom con la precandidata presidencial para discutir los términos de su ingreso.

Los larretistas se habían puesto al frente de la tratativas para destrabar el asunto y lograr que Espert ingresara al espacio “sin condicionamientos” respecto del casillero que ocuparía en la grilla electoral.

Después de conseguir el apoyo de Larreta y Bullrich, el economista insinuó su intención de competir por la Presidencia y participar en la interna de JxC. Sin embargo, declinó su intención y finalmente en el cierre de listas quedó como cabeza de la nómica de senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires que acompaña a la boleta del jefe de gobierno porteño como precandidato a presidente.

Apoyo

Tras la polémica suscitada a raíz de los dichos de Rinaldi, otros actores de Juntos por el Cambio. Entre ellos, el diputado Ricardo López Murphy, líder de Republicanos Unidos, el espacio al que adscribe el politólogo y especialista en temas de aviación.

El mismo Rinaldi se expresó más tarde, a través de Twitter. Allí insistió en que se trató de una “performance” en el marco de una transmisión de streaming que realizaba años atrás.

“Un café con Franco fue y será un vivo en donde reina la libertad y el histrionismo. Un show artístico en el cual la diversión y el pensamiento libre es un objetivo irrenunciable. En todos los casos en los que esa aventura haya generado alguna ofensa vayan mis sinceras disculpas”, aseguró.

Saludos! Quiero subrayar lo que dije hoy más temprano en el show de Leuco. Un café con Franco fue y será un vivo en donde reina la libertad y el histrionismo. Un show artístico en el cual la diversión y el pensamiento libre es un objetivo irrenunciable. En todos los casos en los… — Franco Rinaldi (@FrancoVRinaldi) July 7, 2023

Y añadió: “También reitero mi vocación por promover los valores que me trajeron hasta acá, sobre todo la libertad, además de promover la baja de impuestos, menos regulaciones y que vuelva a regir el imperio de la ley en la vía pública. Me preocupa que la cultura de la cancelación siga ganando terreno, la rechazo siempre y en todo lugar. Cheers!”

“¿No les parece que los porteños tenemos problemas y desafíos realmente importantes?”, se preguntó López Murphy al referirse a la polémica abierta en torno a Rinaldi. “La política no debería andar perdiendo el tiempo en intentar cancelar candidatos en democracia. Todo mi apoyo a Franco Rinaldi. No dudo que harás una elección colosal”, dijo.

¿No les parece que los porteños tenemos problemas y desafíos realmente importantes? La política no debería andar perdiendo el tiempo en intentar cancelar candidatos en democracia.



Todo mi apoyo a @FrancoVRinaldi. No dudo que harás una elección colosal. — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) July 7, 2023

Darío Nieto, legislador porteño y exsecretario de Mauricio Macri, también expresó su apoyo. “¿Tanto miedo le tienen a las urnas? Primero quisieron impugnar la candidatura de Jorge Macri. Les salió mal. Ahora quieren proscribir a Franco Rinaldi”, marcó. Y agregó: “Que la gente vaya y elija, así funciona la democracia. No vale querer llevarse la pelota porque van perdiendo, basta de barro”.

Tanto miedo le tienen a las urnas? Primero quisieron impugnar la candidatura de @jorgemacri. Les salió mal. Ahora quieren proscribir a @FrancoVRinaldi. Que la gente vaya y elija, así funciona la democracia. No vale querer llevarse la pelota porque van perdiendo, basta de barro. — Darío Nieto (@DaroNieto) July 7, 2023

Martín Yeza, intendente de Pinamar y precandidato a diputado en la lista de Patricia Bullrich, también se expresó al respecto. “Primero: no le creo nada a los políticos que se hacen los indignados por los videos de no se cuando de Franco Rinaldi”, dijo. “Segundo: pidió disculpas. A ganar con las propias virtudes y si no se puede hay que esforzarse mejor”, aseguró.

Primero: no le creo nada a los políticos que se hacen los indignados por los videos de no se cuando de @FrancoVRinaldi.

Segundo: pidió disculpas.

A ganar con las propias virtudes y si no se puede hay que esforzarse mejor. — Martín Yeza (@martinyeza) July 7, 2023

LA NACION