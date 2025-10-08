Elecciones en Argentina 2025, en vivo: las últimas noticias sobre los comicios hoy

El libertario José Luis Espert pidió licencia como miembro de la Cámara de Diputados. Fue después de que la Justicia lo imputara formalmente a partir de una denuncia del dirigente peronista Juan Grabois, en la que se lo acusa por presunto lavado de dinero.

José Luis Espert pidió licencia a la Cámara de Diputados Camila Godoy

“Solicitar licencia por motivos personales desde el día de hoy, 8 de octubre, hasta el 8 de diciembre del corriente año”, pidió el economista este mediodía al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Su mandato como legislador finaliza el 10 diciembre.