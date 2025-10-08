Elecciones en Argentina 2025, en vivo: las últimas noticias sobre los comicios hoy
La previa a la votación del domingo 26 de octubre registra nuevos capítulos casi a diario; este miércoles la Justicia Electoral resolvió que Karen Reichardt encabece la lista de la LLA en la provincia de Buenos Aires; la medida de Alejo Ramos Padilla va en contra del pedido de Milei, por lo que el Gobierno apelará ante la Cámara; la reeimpresión de las boletas; la opinión de Santilli
Detalles de la licencia de Espert
El libertario José Luis Espert pidió licencia como miembro de la Cámara de Diputados. Fue después de que la Justicia lo imputara formalmente a partir de una denuncia del dirigente peronista Juan Grabois, en la que se lo acusa por presunto lavado de dinero.
“Solicitar licencia por motivos personales desde el día de hoy, 8 de octubre, hasta el 8 de diciembre del corriente año”, pidió el economista este mediodía al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Su mandato como legislador finaliza el 10 diciembre.
La reacción de Santilli
Luego de que la Justicia Electoral resolviera que Karen Reichardt encabece la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert, el diputado y candidato Diego Santilli habló y relativizó la decisión pese a que Javier Milei incluso había reclamado que fuera él quien ocupe esa posición.
“No me importa el lugar. No me importa si voy primero, segundo o tercero. Voy a estar donde el Presidente me necesite. Porque lo importante no son los cargos ni la cartelería. Lo importante son las ideas del cambio, garantizar las reformas, sostener y profundizar el rumbo que lleva adelante el presidente hace dos años", escribió este miércoles en su cuenta de X.
Aceptación de la renuncia de Espert
Ramos Padilla le aceptó la renuncia a Espert, pero también a Lucía Elizabeth Benardoni (que iba N°34) y a María Gabriela Gobea (suplente N°5), que el Gobierno había pedido bajar para que quedara ordenada la paridad de género si Santilli iba primero en la lista.
Qué pasa con la reimpresión de boletas
En este contexto, el foco está puesto en el posible retraso en el proceso de reimpresión de boletas con los nuevos candidatos, si se hace lugar al pedido de la Casa Rosada. De acuerdo al informe que le presentó el ministro del Interior, Lisandro Catalán, al juez, al que accedió este medio, el proceso saldría $12.169 millones y tardaría cinco días por cada lote de 3.300.000 papeletas, sin realización de una licitación previa. Dijo Catalán que la Casa Rosada cuenta con las partidas para afrontar ese gasto.
¿Opciones de la LLA?
La opción que tiene LLA es apelar el fallo de Ramos Padilla en Cámara, aunque se acortan los tiempos porque la elección está pautada para el 26 de octubre. Según confirmaron altas fuentes de Balcarce 50 a LA NACION, irán por esa vía.
Qué dice la resolución del juez Ramos Padilla
El juez federal Alejo Ramos Padilla lo definió en una resolución que emitió este miércoles, un día después de que la fiscal Laura Roteta dictaminara en el mismo sentido: que correspondía que la cabeza del listado fuera Reichardt y no Santilli, como pretendía el presidente Javier Milei.
Esto surge luego de que Espert se bajara en medio del escándalo por sus vínculos con “Fred” Machado, preso por narcotráfico y con un pedido de extradición en marcha a Estados Unidos.
Karen Reichardt encabezará la boleta de la LLA
La Justicia electoral resolvió que Karina Celia Vázquez (conocida como Karen Reichardt) encabece la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires y no hizo lugar al pedido del Gobierno para que Diego Santilli reemplace a José Luis Espert.
