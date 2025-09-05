Elecciones en Buenos Aires 2025, en vivo: encuestas, dónde voto y las últimas noticias hoy, viernes 5 de septiembre

El reparto de escaños se hace con un sistema de cocientes, distinto al D’Hont, en el que se dificulta el ingreso de terceras fuerzas.

LA NACION diseñó un simulador interactivo para calcular cuántas bancas podrían obtener el peronismo, el espacio de Milei y las demás fuerzas en cada circunscripción electoral de la provincia. Está basado en escenarios hipotéticos diseñados a la luz de resultados históricos, pronósticos de las consultoras y alternativas que manejan los protagonistas de la elección.