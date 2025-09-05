Elecciones en Buenos Aires 2025, en vivo: encuestas, dónde voto y las últimas noticias hoy, viernes 5 de septiembre
Los residentes de la Provincia elegirán este domingo 7 de septiembre a los representantes en el Poder Legislativo bonaerense; Milei cerró la campaña de LLA en Moreno; Kicillof en Merlo, Lomas de Zamora y La Plata; desde esta mañana rige la veda electoral
¿Quién gana la provincia?
El reparto de escaños se hace con un sistema de cocientes, distinto al D’Hont, en el que se dificulta el ingreso de terceras fuerzas.
LA NACION diseñó un simulador interactivo para calcular cuántas bancas podrían obtener el peronismo, el espacio de Milei y las demás fuerzas en cada circunscripción electoral de la provincia. Está basado en escenarios hipotéticos diseñados a la luz de resultados históricos, pronósticos de las consultoras y alternativas que manejan los protagonistas de la elección.
Cuatro dudas sobre una elección crucial
En la recta final hacia la elección bonaerense el oficialismo nacional de la Libertad Avanza (LLA) y el oficialismo provincial de Fuerza Patria (FP) avanzan con tal incertidumbre que no pueden asegurar si están al borde de la cima o del abismo.
“Hay un empate técnico”, dijo Javier Milei, anteayer, en el acto de cierre de la LLA. “Las diferencias están dentro del margen de error”, afirman en el entorno de Axel Kicillof. “Está muy polarizado”, agregan en ambos extremos.
Son definiciones que repiten los encuestadores más confiables, aunque en todos los casos la escasa y para nada decisiva diferencia se da en favor del peronismo. Y en el cuánto está el todo
Qué se vota
Buenos Aires es una de las provincias que decidió desdoblar sus elecciones locales de las nacionales, previstas para el 26 de octubre de este año.
En ese contexto, el domingo 7 de septiembre se elegirán los representantes en el Poder Legislativo bonaerense, que incluyen 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, y 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.
Dónde voto
Para garantizar una participación fluida y organizada, es fundamental que los electores bonaerenses consulten el padrón electoral con antelación. Este trámite permite conocer el lugar exacto donde cada votante debe sufragar el próximo 7 de septiembre. Los ciudadanos habilitados para votar en las elecciones legislativas provinciales pueden conocer los detalles precisos de su mesa y establecimiento de votación siguiendo estos sencillos pasos:
- Ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense
- Escribir el número de DNI del votante en el campo correspondiente.
- Elegir el sexo tal como aparece en el DNI.
- Rellenar el campo de verificación de seguridad y hacer clic en “Consultar”.
